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即市新聞

10/03/2021 12:51

薛永恒：與逾十個支付系統洽商，選最方便簡單方法派消費券

　　《經濟通通訊社１０日專訊》創新及科技局局長薛永恆在一個電台節目上表示，港府已開始
與多間儲值支付工具商討派發電子消費券的安排，暫時有１０多個系統可供政府選擇，正從中選
擇出既方便又簡單的派發方法。他舉例指，金管局開發的快速支付系統「轉數快」至今已有近
７００萬用戶，強調希望能夠盡快向市民派發。
　　薛永恆表示，去年政府向市民派發１萬元，若市民當時同意當局可再次使用原有資料，屆時
只需選擇以何種消費儲值工具收取消費券便可。

＊９０多名確診者使用「安心出行」＊

　　另外，他指出，截至目前為止，「安心出行」手機應用程式下載率已達３３４萬，相當於本
港四成多的人口，形容值得欣慰。他又提到有９０多名確診者有使用「安心出行」，到過約
２８００個不同場地，約５０００人收到感染風險通知後到社區檢測中心接受免費檢測。
　　他透露，自己早前已接種新冠疫苗，打針時沒有痛楚，非常期待接種第二針，其他官員亦表
示完全無問題。他稱自己已５９歲，有點血高壓高，但情況受控，認為港人工作步伐快，相信不
少人也有「三高」，按專家指，病情若受控，接種疫苗並無問題，但若市民有掛心，應詢問醫生
意見。（ｃｌ）

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