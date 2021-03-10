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10/03/2021 14:05

【新冠肺炎】本港新增８宗確診個案，３宗源頭不明

　　《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至３月１０日零時零分，本港新
增８宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計１１１２９宗（包括１１１２８宗確診個案和一宗
疑似個案）。新增的個案其中２宗為輸入個案，３宗為源頭不明的本地個案，其餘３宗與本地個
案有流行病學關連。（ｃｌ）

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