【新冠肺炎】售賣含菌超標口罩藥房及其董事各被判罰款５千元

《經濟通通訊社１０日專訊》政府公布，一間藥房及其董事因供應不安全外科口罩，違反《

消費品安全條例》，今日在東區裁判法院被裁定罪名成立，各被判罰款５０００元。

因應２０１９冠狀病毒病疫情發展，海關自去年１月２７日起開展代號「守護者」的全港性

防疫產品巡查執法行動，並試購涉案的一款外科口罩。經調查後，海關證實該款由涉案藥房所出

售口罩的細菌菌落總數超出標準上限零點四倍，違反《條例》的一般安全規定。（ｃｌ）

