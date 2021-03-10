【企業盈警】天安（０００２８）料全年純利跌最多６０％

《經濟通通訊社１０日專訊》天安（０００２８）公布，預期截至去年１２月３１日止年度
純利按年跌介乎５０％至６０％，即介乎約５﹒３８億至６﹒７３億元。
該集團指，純利下跌主因投資物業公允價值下跌，以及應佔合營企業溢利下跌。
該集團將於上市規則期限內公布業績。（ｗｈ）
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