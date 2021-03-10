《經濟通通訊社１０日專訊》伊登軟件（０１１４７）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利按年跌約３５％。
該集團指，純利下跌主因美國在２０１９年５月實施限制，除非獲美國商務部工業及安全局
發牌授權，否則美國及非美國公司向其最大客戶甲及其若干非美國聯屬公司提供美國原產或出口
產品均受到限制，故向客戶甲作出銷售之銷售額按年下跌，料收益按年跌約３０％至４０％。
該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）
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10/03/2021 07:55
【企業盈警】伊登軟件（０１１４７）料全年純利跌３５％
《經濟通通訊社１０日專訊》伊登軟件（０１１４７）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利按年跌約３５％。
該集團指，純利下跌主因美國在２０１９年５月實施限制，除非獲美國商務部工業及安全局
發牌授權，否則美國及非美國公司向其最大客戶甲及其若干非美國聯屬公司提供美國原產或出口
產品均受到限制，故向客戶甲作出銷售之銷售額按年下跌，料收益按年跌約３０％至４０％。
該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）
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