【企業盈警】佳兆業健康（００８７６）料全年虧損減少

《經濟通通訊社１０日專訊》佳兆業健康（００８７６）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度虧損介乎約１５００萬至２５００萬元，比２０１９年度虧損約３﹒５５億元有所收窄。

該集團指，虧損主因期內受新冠疫情影響國內外訂單大量減少，收入按年跌２６％，毛利減

少約３００萬元，此外，可換股債券應收款項及應收一名董事款項之預期信貸虧損分別約

１１００萬元及５００萬元。（ｗｈ）

