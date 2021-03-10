【企業盈警】絲路物流（９８８）料全年經營虧損最少７０００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》絲路物流（００９８８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度經營虧損將不少於７０００萬元。

該集團指，錄經營虧損主因受年內內地ＣＯＶＩＤ－１９疫情嚴重影響，商品貿易分部大幅

減少所致。預期經營虧損並未計入任何減值，該集團仍在與核數師落實減值。倘該集團錄得重大

減值，或會作出進一步公布。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

