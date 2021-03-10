【北水炒Ｄ乜】淨流出４７﹒９億人幣，買小米思摩爾沽騰訊美團

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股表現兩極，港股昨日（９日）見逾一個月低位後反彈
。恆指高開１２４點，報２８６６５，但Ａ股下挫，累大市掉頭向下，一度倒跌２１４點，低見
２８３２６，創１月２９日後最低。之後突然有報道指國家隊入市，港股極速收復失地，更曾轉
升５０６點，高見２９０４７，但未能企穩兩萬九關及５０天線（約２８９７２），收市競價時
段嘜高，收升２３２點或０﹒８％，報２８７７３。
按額度計算，北水全日淨流出４７﹒９億元人民幣，上日淨流出８４億元人民幣。北水淨買
入最多的個股依次是小米集團（０１８１０）、思摩爾國際（０６９６９）、長城汽車
（０２３３３）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港交
易所（００３８８）。
主板成交２７５９﹒５９億元減少０﹒３％。其中港股通成交６９９﹒６億元，佔總成交
２５﹒４％。
＊小米失２２元仍得北水垂青，淨流入逾１８億元＊
科技股昨日（９日）表現反覆，小米集團跌１﹒７９％報２１﹒９５元，北水淨買入
１８﹒１億元。
思摩爾升４﹒０６％報５８﹒９５元，北水淨買入５﹒３億元。
長城汽車升４﹒８６％報２０﹒７元，北水淨買入０﹒３億元。
騰訊Ｕ盤嘜高至倒升０﹒２３％報６４４元，北水淨賣出１６﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
小米集團 （０１８１０） １８﹒０５
思摩爾國際 （０６９６９） ５﹒３０
長城汽車 （０２３３３） ０﹒３０
淨沽出最多港股：
騰訊控股 （００７００） －１６﹒３１
美團 （０３６９０） －１４﹒４９
香港交易所 （００３８８） －７﹒８３
中國移動 （００９４１） －７﹒６６
建設銀行 （００９３９） －４﹒６３
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（ｃａ）
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