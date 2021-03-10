《日入而息》全國政協會議閉幕，國泰蝕２１６億，港股升１３４點

《今天重點》﹡國泰（００２９３）去年盈轉虧蝕２１６﹒４８億元，不派息；國泰料今年

整體可載客量將遠低於５０％；去年客運收益按年跌８４﹒３％，貨運升

１６﹒２％；燃油成本總額跌７２﹒８％，燃油對沖虧損升約２９倍；續實

施保留現金措施，高級管理層今年續減薪；港府與新加坡政府正就旅遊氣泡

問題溝通，冀適時重啟；目前無計劃將香港快運上市，未來市場復甦不明朗

﹡全國政協會議閉幕；汪洋稱逼切需要把人心聚得更緊、把共識築得更牢；人

行陳雨露稱宏觀金融政策將保持連續性、穩定性；

﹡內地２月ＣＰＩ同比降０﹒２％，較市場預期降幅小；內地２月ＰＰＩ同比

漲１﹒７％，高於市場預期；內地２月Ｍ２同比增速擴至１０﹒１％，高於

預期；內地２月人幣貸款新增１﹒３６萬億元，超預期；內地２月社會融資

規模增量１﹒７１萬億，大超預期；內地２月末社融規模存量２９１萬億

元，增１３﹒３％

﹡市建局表示大角咀橡樹街項目收到４１份意向書

﹡積金局表示不能以ＢＮＯ或相關簽證申請提早提取強積金



《即日市況》﹡港股反覆收升１３４點，美債息跌科指反彈近２％，成交不足二千億



《深滬股市》﹡早市維穩午後保險瀉，滬指軟０﹒０５％五連跌成交縮



《美元匯價》﹡美匯短期續高位整固，甚至再試新高；歐元最新報１﹒１８９３╱９４，日

圓最新報１０８﹒８０╱８１



《公司業績》﹡國泰（００２９３）去年盈轉虧蝕２１６﹒４８億元，不派息

﹡長城環亞（００５８３）去年盈轉虧蝕３﹒２億元，不派息



《公司資訊》﹡國泰（００２９３）料今年整體可載客量將遠低於５０％；去年客運收益按

年跌８４﹒３％，貨運升１６﹒２％；燃油成本總額跌７２﹒８％，燃油對

沖虧損升約２９倍；續實施保留現金措施，高級管理層今年續減薪；港府與

新加坡政府正就旅遊氣泡問題溝通，冀適時重啟；目前無計劃將香港快運上

市，未來市場復甦不明朗

﹡百度料本周招股；名字取自「眾里尋他千百度」，與阿里騰訊成三大巨頭

﹡小米（０１８１０）發布１０Ｓ系列手機，售價３２９９元人幣起

﹡中電（００００２）澳洲子公司擬將雅洛恩電廠提前退役，建商業大型電池

蓄能系統

﹡中廣核新能源（０１８１１）２月份發電量按年升３８﹒９％

﹡文業集團（０１８０２）料去年收入及毛利按年減少約２０％

﹡丘鈦科技（０１４７８）２月攝像頭模組銷量按年升１﹒２９倍

﹡自動系統（００７７１）計劃出售ＧＤＨ股份

﹡宏利香港料今年首季自願醫保等「扣稅三寶」銷售表現仍強勁

﹡佳源國際控股（０２７６８）２月份合同銷售金額按年升２﹒１７倍

﹡怡和系落實重組，怡和控股擬斥約５５億美元私有化怡和策略

﹡金泰豐（０８４７９）就轉板上市遞交續期申請

﹡保華集團（００４９８）附屬保華管理進行債權人自願清盤

﹡恆泰裕（０８０８１）擬斥７８０萬投資印尼電子貨幣服務企業

﹡國投集團（０１３８６）今早起停牌，以待刊發內幕消息補充公告

﹡國盛投資（０１２２７）委任羅兵咸永道為公司之共同及各別清盤人，續停

牌

﹡報道指阿里巴巴整合社區團購，成立新事業群投資不設上限

﹡渣打（０２８８８）再回購近１９１萬股

﹡僑雄國際（００３８１）就收購金迪克生物技術研究所股權訂立諒解備忘錄

﹡新華匯富（００１８８）出售中芯國際合共６４﹒２萬股，料賺６０萬

﹡九倉（００００４）山頂住宅地次標價低１５﹒７％

﹡先豐服務（００５００）委任胡平為署理行政總裁

﹡港龍中國地產（０６９６８）２月合同銷售金額１９﹒４億元人民幣，按年

大增９﹒８倍

﹡聯交所表示中國融保金融集團（０８０９０）周五起取消上市地位

﹡綠地香港（００３３７）首２個月合約銷售約３１億元人民幣，按年升

６﹒８％

﹡大新銀行集團（０２３５６）審核委員會成員吳源田離世，集團需物色人選

﹡友佳國際（０２３９８）首兩個月銷售金額按年升約８５％至１﹒３６億元

人民幣

﹡寶勝國際（０３８１３）２月綜合經營收益淨額按年升近７倍至２４﹒５億

元人民幣

﹡高山企業（００６１６）購入６８萬股華夏能源股份，涉約４９萬元

﹡裕元（００５５１）２月綜合經營收益淨額７﹒６億美元，按年升７７％



《中國要聞》﹡內地２月ＣＰＩ同比降０﹒２％，較市場預期降幅小

﹡內地２月ＰＰＩ同比漲１﹒７％，高於市場預期

﹡上海市長寧區攜郵儲行（１６５８）推進數字貨幣試點

﹡統計局表示２月ＣＰＩ環比漲幅降，核心ＣＰＩ同比持平；２月ＰＰＩ環比

漲０﹒８％，燃氣價格轉降

﹡中移動表示預計今年網內５Ｇ手機銷量逾２億部

﹡２月豬價同比跌幅較上月擴大１１個百分點，豬肉股軟

﹡工信部免徵車輛購置稅目錄包特斯拉ＭＯＤＥＬ ３等

﹡特斯拉中國彈弓手收回「汽車換電設施銷售」工商變更

﹡內地財經智庫籲投資者不要放棄基金：相信專業的力量

﹡報告表示２月ＴｉｋＴｏｋ美國市場下載量佔１８％稱冠

﹡鐵路春運結束，全國發送旅客同比增３﹒５％

﹡傳監管擬提高科創板上市標準，金融科技類公司或難登陸

﹡傳中國擬設立養老保險公司，由國有銀行險企聯合出資

﹡內地１月私募資管產品設立規模按月跌近五成

﹡內地明星基金經理旗下基金回撤創紀錄

﹡天津城投年內第二度舉債，發短期公司債籌１０億元人民幣

﹡ＩＭＡＸ與百老匯再簽四家新影院，入駐上海地標商場

﹡上海嘉定新城將打造「汽車文旅」城市品牌

﹡人行１００億逆回購利率持平，連續三天零投放零回籠

﹡內地２月Ｍ２同比增速擴至１０﹒１％，高於預期

﹡內地２月人幣貸款新增１﹒３６萬億元，超預期

﹡內地２月社會融資規模增量１﹒７１萬億，大超預期

﹡內地２月末社融規模存量２９１萬億元，增１３﹒３％

﹡江蘇省去年汽車產能利用率僅三成，響起產能過剩警號

﹡螞蟻投資的哈囉出行已提交美國上市申請，集資１０億美元

﹡深交所發文規範上市債券盤中臨時停牌有關事項



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１５９１１點

﹡台灣面臨嚴重缺水危機，台積電出動水車確保生產穩定



《其他消息》﹡陳智思稱林鄭無時間考慮參選特首，只想做好今屆工作；明白港人短期內對

選舉制失望，料立法會不會延至明年舉行

﹡鍾國斌料選舉改革後小政黨再難晉身議會

﹡羅冠聰預告出席美國國會聽證會

﹡薛永恆稱與逾十個支付系統洽商，選最方便簡單方法派消費券

﹡黎智英等７人涉非法集結，法庭裁定所有控罪表證成立

﹡何猷龍建議澳門發展電競業拓多元

﹡積金易平台公司成立，料最快明年底前完成平台建設工作

﹡調查指６４％港企對首季不樂觀，但７０％料明年復甦

﹡帝御．嵐天累售３３７伙，套現１５﹒２７億元

﹡傳綠置居鑽石山啟鑽苑擬５月接受申請，最貴３８５萬

﹡深股通額度全日用近２４億元；滬股通額度全日用近５１億元，陸股通淨流

入５２億

﹡高院頒令《都市日報》一間相關公司清盤

﹡調查指香港納稅人稅務知識有落差，對三類可扣稅方案認識不足

﹡據報野村棄租ＩＦＣ二期樓面，獲東莞銀行等中資機構承租

﹡ＺＡ Ｂａｎｋ推出開業一周年限定優惠

﹡積金局表示不能以ＢＮＯ或相關簽證申請提早提取強積金

﹡市建局表示大角咀橡樹街項目收到４１份意向書



《兩會焦點》﹡全國政協會議閉幕

﹡人大代表稱科創板投資准入門檻高，證監回應認真研究

﹡人行陳雨露稱宏觀金融政策將保持連續性、穩定性

﹡汪洋稱逼切需要把人心聚得更緊、把共識築得更牢

﹡叮當快藥董事長楊文龍建議加快推進醫保在線支付

﹡穆迪表示互聯網平台降低服務費具有負面信用影響



《大國博弈》﹡王毅與波蘭外長通電話，談及防疫和涉港涉疆問題

﹡美國參議院希望最快下月就應對中國挑戰議案進行表決

﹡微軟稱遭中國黑客攻擊後，領英中國突陷監管風暴

﹡傳中美將舉行高層會晤，中國外交部表示無可提供的消息



《新冠肺炎》﹡本港新增８宗確診個案，３宗源頭不明

﹡售賣含菌超標口罩藥房及其董事各被判罰款５０００元

﹡四川華西醫院的新冠重組蛋白疫苗將進行三期臨床試驗

﹡台灣列香港為中低風險地區，商務入境檢疫期減至７日

﹡傳美印日澳四方會談將宣布融資計劃，提印度疫苗產能

﹡傳歐盟疫苗接種認證或納入中俄授權緊急使用疫苗

﹡伊利沙伯醫院８６歲長期病婦不治，港累計２０３死

﹡西營盤Ｕｒｓｕｓ Ｆｉｔｎｅｓｓ疑爆疫

﹡港大發現抗病毒製劑「８Ｐ９Ｒ」，可抑制新冠病毒

﹡５１歲男接種科興後危殆，專家籲６０歲以上不打科興

﹡５優先群組今起接種復必泰，有市民稱不擔心副作用

﹡七人接種疫苗後不適送院，科興整體接種率降至６４％

﹡西醫工會冀政府訂明何種情況不能接種疫苗

﹡教協要求當局勿將教師接種疫苗與復課掛勾

﹡富衛推出免費「疫苗副作用特別保障」

﹡復必泰疫苗首日接種，西營盤接種中心一外籍人士送院

﹡蔡堅期望當局就新冠疫苗制訂接種臨床指引

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