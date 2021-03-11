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即市新聞

11/03/2021 07:50

《油金掠影》美債息回落金價微升曾觸一周高，油價漲近１％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》油價周三上漲，全球經濟復甦預估樂觀，且美國汽油庫存大幅
下降，不過上月德州遭遇寒潮後原油庫存激增，令油價漲幅受限。
　　布油期貨收升０﹒６％報６７﹒９０元，而美油期貨則收升０﹒７％報６４﹒４４元。
　　美國能源信息署（ＥＩＡ）公布上周油存數據，美國汽油庫存減１１９０萬桶，包括柴油和
取暖油在內的餾分油庫存減少５５０萬桶，較路透調查分析師預估均為下降３５０萬桶理想。惟
油存上周上升１３８０萬桶，較市場預估增加８１﹒６萬桶為多。
　　值得留意的是，經濟合作與發展組織（ＯＥＣＤ）表示，受疫情影響的全球經濟今年將反彈
５﹒６％，較早前預期增長４﹒２％為多，且該組織亦預期明年將會增長４％。

＊美眾院通過援助議案，市場憧憬經濟回復＊

　　美國國債收益率有所回落，金價周三微升曾觸一周高。現貨金曾漲０﹒５％至每盎司１７２
３﹒０１元，盤中一度高見本月３日以來高位１７２３﹒７１美元，而金價現時則報１７２６﹒
５８元；而美國黃金期貨則收升０﹒３％報每盎司１７２１﹒８０元。
　　美國眾議院周三批准１﹒９萬億美元新冠援助議案。而早前有數據指美國２月消費者物價指
數（ＣＰＩ）有所上升，但核心通脹仍溫和。歐洲央行亦正努力應對近期國債收益率上升問題。
　　其他其他貴金屬方面，白銀曾升０﹒７％報每盎司２６﹒０９元，現時則報２６﹒１７元；
而鈀金則曾漲０﹒１％至每盎司２２９９﹒７０元，現時則報２３１３﹒２元。（ｊｃ）

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