  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2021 09:20

《新股掛牌》廣聯工程首掛開報０﹒５１元，較招股價低近６％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣聯工程（０１４１３）今日首掛，開報０﹒５１元，較招股
價０﹒５４元低５﹒５６％，以每手５０００股計，不計手續費，每手蝕１５０元。
　　該股公開發售獲超額認購５３﹒２９倍，一手中籤率４﹒７％。（ｅｄ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/03/2021
《神州經脈》傳中美高層籌磋商　PPI逾兩年高　滬綜指錄五連跌
財經熱話10/03/2021
【百度上市】百度料本周招股　李偉傑：不宜過分憧憬升幅
財經熱話10/03/2021
【百度上市】名字取自「眾里尋他千百度」 市值達七千億元
FOCUS10/03/2021
【FOCUS】中美傳阿拉斯加會晤　政圈悄現「威脅論」降溫
開市Good Morning10/03/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：科技股現階段忌急買
中國故事09/03/2021
《神州經脈》傳國家隊入市維穩　滬指V彈後復瀉　人仔觸逾兩月低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>