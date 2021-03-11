《新股掛牌》廣聯工程首掛開報０﹒５１元，較招股價低近６％

《經濟通通訊社１１日專訊》廣聯工程（０１４１３）今日首掛，開報０﹒５１元，較招股

價０﹒５４元低５﹒５６％，以每手５０００股計，不計手續費，每手蝕１５０元。

該股公開發售獲超額認購５３﹒２９倍，一手中籤率４﹒７％。（ｅｄ）

