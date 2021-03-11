《國金與投資－曾廣標》股票強弱的明與暗

《國金與投資》上周本欄談到美股可能又在「試錯」（ＴＲＩＡＬ ＡＮＤ ＥＲＲＯＲ）

，皆因市場摸不準科技股是否已升得太多脫離現實，因此，至少會出現大型回吐，近日，反映科

技股的納斯達克指數玩升降機，升跌無常，好淡分析員則各有解說。



＊科技股大上大落 各有解說＊＊



淡友謂除了科技股股價太高之外，經濟進入復甦周期意味著通脹壓力將會升溫及推動美國長

債息率上升，反映出資金流向改變同時亦是對通脹的一個警號。但好友則認為這只是一波正常調

整，現時離通脹危機仍遠，而聯儲局管控大局，超跌反而是撈底的機會。結果，市場要進行測試

，經常大上大落。



然而，資金逐漸回流落後的傳統板塊，包括疫症受害股，則是較為明顯的，這也可說是撈底

炒落後。美國的航空股和郵輪股近期也有反彈，投資者寄望疫苗入市後各國恢復通關只是遲早的

事，因此，旅遊相關的受災股理應要到底回升云云。



＊疫情受害股反彈有理嗎？＊



可是，疫苗供應仍嚴重不足，接種的速度不符預期，全球恢復正常的商旅往還仍然是可望不

可即。因此，若美歐之間，以及遠東各地之間下半年開始可以陸續恢復正常通關，已是很不錯的

發展了。故此，在買入受災股時，宜趁整固時收集，忌高追。



由於廉價資金太多，股市的「熊底」早在去年３月「閃過」，環球股市之後基本上是反覆回

升，美股更屢創歷史新高，帶頭的是抗疫股和宅家股，它們大多是與科技相關的新經濟股票，經

營實體店的則大多無運行。



＊股價升太多 整固屬正常＊



股票的上升主要還得靠盈利支持，科技股雖然成為高估值股及甚至仍只是在投資階段沒有盈

利可言，但在超低息時代廉價資金太多，主流資金樂於追逐這些新星或未來之星，於是「未來電

動車車王」的市值可以超過其他大型美國車廠相加起來的市值。



及至股市開始轉為炒疫情受控經濟復甦，醒目錢便把升得過分的概念股套利，改為買入業績

將可望改善的落後廉價股，因此，特斯拉曾一度從高位回落三成，就連龍頭股蘋果公司，也曾回

落一成。然而，一些專家和機構投資者對於經濟和疫情並不放心，因此，他們會主張繼續趁低吸

納科技股，於是，又可以大幅反彈。



＊股價走向 業績定輸贏＊



我想，未來股價走向還是要由企業業績定輸贏。若果受災股及實體經濟股的業績未能及早改

善，則他們的反彈力不會持久，反之，若經濟環境逐漸恢復正常，則早前落後的股票便會反覆轉

為強勢，而過去的強勢股，則會由於估值太高及太多獲利貨而會反覆走弱。



至於所謂的經濟復甦會弄至通脹急促升溫及聯儲局要被迫加息，則很可能是想得太過超前了

，如今，絕大多數國家仍未實現疫情基本受控，同時還繼續出現病毒變種，接種疫苗的速度也較

預期為慢，若過早放鬆防疫，一些國家還會出現新一波的感染，各國經濟復甦的步伐將是十分參

差，各地的股市也會有不同的表現。



由於有印銀紙和派錢的「特權」，美股大概率還是要向上的，直至經濟過熱聯儲局要收緊銀

根，而這不應是短期內便會發生的事。至於今後將由哪些板塊帶領美股續升及哪些板塊要回吐，

則還要視乎疫情的轉折和何時可以恢復正常的生活。



＊運動服股鷹美 盈利股息續增＊



港股一向要跟美股和內地股市走，近期內地股市亦有較大回吐，港股不可能獨善其身，然而

，港股的平均估值都遠低於美股和內地股市，任何較大幅度調整都是吸納的好機會。宜繼續留意

盈利和股息均持續增加的股票，以它們作為投資的主力，至於科技股或疫症受害股，則均只宜小

注怡情。



今次特別介紹產銷中外名牌運動服的鷹美（０２３６８），此股盈利和派息持續增加，股價

創新高，由於預期現價今年內仍可享有１０厘股息，屬於高處未算高。《資深評論員 曾廣標》

