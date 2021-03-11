《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局累事

《缸邊隨筆》筆者前曾有文：「不識息的美儲局」、「鮑威爾卸膊？」，筆者是無名小卒，

責難巨人，無乜人信。但前日美國銀行也提出了類似觀點，這回是巨人撼巨人，你能不聽？



有位反華及對沖界巨頭Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ（經常話要沽空人仔、Ａ股、港股者）話，近日

的美債息上升不足慮，因為美國以外的資金會來買美債，這些外資會壓低債息。的確，美元兌日

圓由１０５升至１０８，以至可能的１１０，反映不少日君是好「美息」。但美國銀行

（ＢｏｆＡ）的定息收益研究組，不認同Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ的看法，ＢｏｆＡ認為美聯儲局會

讓債息一直升，因經濟會好，疫情有收斂，所以通脹是會升的，債息亦將不能不升。



（１）ＯＥＣＤ謂拜登的１﹒９萬億刺激方案會帶動環球經濟升，那麼美國經濟能不升？



（２）摩根士丹利謂美國２０２１年的經濟增長率會高於中國的。



＊美聯儲保就業 不加息壓通脹＊



隨著這些美經濟增長讚譽之後，應是通脹會臨，但美聯儲局會否於此刻加息來壓通脹？

ＢｏｆＡ謂不會，因為美聯儲局今時的關注點（已講過多次）是就業，亦會容許通脹率高於以前

所定的２％上限一段時期。



這個「一段時期」是可以為市場帶來擔憂與恐懼，恐懼一旦失控就會控制不來，從美１０年

債息及其平均線組合看，ＢｏｆＡ的技術策略師Ｃｉａｎａ謂５０天、１００天、２００天的平

均線已組成個上升正排列，從技術走勢言，這是個難停步的上升格。



Ｃｉａｎａ亦謂按此步伐，美三１０年債息會於２０２１年８月至２０２２年１月間，升至

２﹒２４至２﹒４９％。



ＢｏｆＡ謂今時沽債之局，似１９８７年４月的沽債，再引發８７股災。劇情如下：



（１）經過８７年之前兩年的寬鬆後，通脹開始上升，市場又預期就業情況會續升（類似今

時情況）；



（２）美聯儲局被逼於８７年初加息，因為美通脹由２﹒８％升至４﹒７％。而美聯邦基金

利率便由６％升至９﹒７５％。



今時又如何？



美聯邦基金利率已經是低無可低，又不可能行負利率（無得負利率，一負，外資便沽債走人

，美元會跌到隻狗），如今通脹率已升了，是美聯邦基金利率要升，已是必然之事，問題是哪個

燎原的火種，ＢｏｆＡ認為有兩個：



（１）２０２１年美政府會發債２﹒５萬億，但美聯儲局的購債計劃只會購９６００億，短

欠了那逾萬億之數，由誰出？海外資金？美國國內市場？諗起都要驚，點冚！



（２）美國的按揭證券市場是個計時炸彈，２００８年的雷曼爆破就是有按揭證券的手影。

由於近年息低，不少按揭者就延長平均１﹒４年的還款期（即今時可以每月供少）這等同使這個

７﹒５萬億的按揭證券市場，做多了等值１萬億的１０年期美債。這個１萬億，再加上政府發行

的２﹒５萬億債，而美聯儲局只買９６００億債時，點冚。



ＢｏｆＡ認為，如依１９８７年的本子，美債息在未來一至兩個月會有所回下，然後１０年

債息會在今年內急爬升上２％至２﹒５％，結果？



１９８７年《經濟日報》未成立，但就在１９８７年１０月６日，有批圖表發燒友，共同檢

視長實、匯控（００００５）、太古（０００１９），當時的三隻大藍籌的電腦印圖，圖一印出

，三人齊聲話：沽。１０月１９日環球股災，史稱黑色星期一（Ｂｌａｃｋ Ｍｏｎｄａｙ）。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

