【企業盈喜】ＦＵＴＵＲＥ　ＤＡＴＡ料去年溢利增８７﹒５％

《經濟通通訊社１１日專訊》ＦＵＴＵＲＥ ＤＡＴＡ ＧＲＯＵＰ（０８２２９）根據對

未經審核綜合管理賬目所作出的初步評估，預計去年溢利按年大幅增加８７﹒５％至７５０萬元

，主要由於維護服務分部收入增加約３０３０萬元及嚴謹的營運成本控制使銷售及行政開支減少

約１２５０萬元。

相關業績料於本月２２日發布。（ｎｓ）

