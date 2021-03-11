【企業盈警】正商（００１８５）料去年純利下跌最多４５％

《經濟通通訊社１１日專訊》正商（００１８５）公布，預期截至去年１２月３１日止年度

純利將錄得介乎約３５％至４５％的跌幅。而２０１９年度則錄得純利約１１﹒５億元人民幣。

集團指，綜合淨利潤的下降主要歸因於新冠疫情爆發，導致部分物業項目發展進度受阻和延

遲住宅物業的交付進度；及受到國家於房地產市場所施加的調控政策，導致物業交付收益下降和

毛利受壓。

集團預期將於３月底公布年度業績。（ｐｌ）

