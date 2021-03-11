【企業盈警】賽迪顧問（０８２３５）料去年利潤下跌最少五成

《經濟通通訊社１１日專訊》賽迪顧問（０８２３５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度將錄得利潤較２０１９年同期下降不少於５０％。
集團指，預期利潤下降主要由於新冠疫情爆發，令業務受到一定程度的不利影響，導致營業
收入下降。
集團預期將於３月內刊發全年業績公告。（ｐｌ）
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