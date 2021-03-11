《專家之言－何志銘》恒指上望２０天線，對債息仍敏感操作要審慎

《專家之言》昨早（１０日）港股隨外圍造好下，裂口高開４８２點重返２９０００（報

２９２５５﹒３７點），惜為全日最高位，隨即腳軟，主板股票的升跌比率２８比１７，上升股

份１１２６隻，恆指成分股２６隻股份上升，下跌股份２４隻，升跌比率為５０比４６，恆指收

市報２８９０７點，升１３４點或升０﹒４７％，主板成交大減至１９０４﹒７９億元。國企指

數報１１０５９點，升８６點或升０﹒７９％。恆生科技指數報８２１６點，升１５３點或升１

﹒９０％。滬、深港通南下交易錄得淨流出金額分別為６﹒６５億及９﹒８１億元人民幣。美國

１０年期債息高位回落加上憧憬眾議院通過１﹒９萬億美元紓困方案，中、美高層官員將於阿拉

斯加會面，將成美國總統拜登１月上任以來，中、美高層官員首次面對面的會談。市場觀望會面

能否紓緩緊張多時的中、美關係。經過較似樣的調整後，新舊經濟板互換後指數始見穩，恆指可

上望２０天線（即約２９７７０點），早前建議的內銀板塊可繼續持有，好大機會價╱息兼收

，港股對於債息仍敏感，操作上要審慎。《獨立評股人 何志銘》

