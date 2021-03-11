石藥美團續領跑，午後港股升幅維持逾４００點，科指漲近５％

《經濟通通訊社１１日專訊》美國眾議院順利通過１﹒９萬億美元新紓困方案，美債息進一
步回落，隔晚道指創新高，納指微跌跑輸。港股今早輕微高開２點，報２８９０９，其後新舊經
濟股一同發力提供升勁，加上內地股市回勇，港股升幅擴大，曾飆５０４點報２９４１２，早市
收報２９３７１，升４６３點。
午後港股維持升勢，續由石藥（０１０９３）領漲，暫升１０﹒７９％，報９﹒６５元，大
市升勢全面，且科技股升幅擴大，令科指反彈加強。現時，恆指報２９３３６，升４２９點或升
１﹒４８％，企穩十天（２９１３２）及五十天線（２９０８４），主板成交１２０７﹒５７億
元。國企指數報１１３２６，升２６６點或升２﹒４１％。科指報８６０２，升３８５點或升４
﹒６９％。
內地兩市繼續向上，上證綜指報３４２２，升６５點或升１﹒９４％，成交２４７３﹒４３
億元人民幣。深證成指報１３８６５，升３０１點或升２﹒２２％，成交２９１６﹒０４億元人
民幣。
重磅股普揚，匯控（００００５）升０﹒３６％，報４６﹒７５元；港交所（００３８８）
升４﹒０５％，報４６２﹒８元；友邦（０１２９９）軟０﹒２％，報１００﹒２元；騰訊（０
０７００）揚３﹒２６％，報６８０元；美團（０３６９０）飆７﹒３２％，報３４０﹒２元；
阿里巴巴（０９９８８）漲０﹒５３％，報２２９﹒６元。
表列十大升幅恆指成分股表現：
股份（編號） 現價 變幅
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石藥 （０１０９３） ９﹒６５元 升１０﹒７９％
美團 （０３６９０） ３４０﹒２０元 升 ７﹒３２％
藥明 （０２２６９） ９２﹒７５元 升 ５﹒５２％
蒙牛 （０２３１９） ４３﹒１５元 升 ５﹒２４％
創科 （００６６９） １２５﹒４０元 升 ４﹒５９％
港交所（００３８８） ４６２﹒８０元 升 ４﹒０５％
吉利 （００１７５） ２３﹒９５元 升 ３﹒９０％
申洲 （０２３１３） １６２﹒７０元 升 ３﹒９０％
安踏 （０２０２０） １２６﹒１０元 升 ３﹒８７％
騰訊 （００７００） ６８０﹒００元 升 ３﹒２６％
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表列十大升幅科指成分股表現：
股份（編號） 現價 變幅
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華虹 （０１３４７） ４５﹒５５元 升１１﹒６４％
微盟 （０２０１３） ２０﹒５５元 升１０﹒９６％
快手 （０１０２４） ３０３﹒００元 升 ８﹒９１％
中芯 （００９８１） ２６﹒３５元 升 ８﹒６６％
阿里健康（００２４１） ２４﹒３０元 升 ７﹒５２％
美團 （０３６９０） ３４０﹒２０元 升 ７﹒３２％
金蝶 （００２６８） ２６﹒５５元 升 ６﹒２０％
京東健康（０６６１８） １０９﹒２０元 升 ６﹒１２％
京東集團（０９６１８） ３６０﹒８０元 升 ５﹒６８％
眾安在線（０６０６０） ４９﹒２０元 升 ５﹒５８％
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