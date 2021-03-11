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11/03/2021 13:19

石藥美團續領跑，午後港股升幅維持逾４００點，科指漲近５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國眾議院順利通過１﹒９萬億美元新紓困方案，美債息進一
步回落，隔晚道指創新高，納指微跌跑輸。港股今早輕微高開２點，報２８９０９，其後新舊經
濟股一同發力提供升勁，加上內地股市回勇，港股升幅擴大，曾飆５０４點報２９４１２，早市
收報２９３７１，升４６３點。
　　午後港股維持升勢，續由石藥（０１０９３）領漲，暫升１０﹒７９％，報９﹒６５元，大
市升勢全面，且科技股升幅擴大，令科指反彈加強。現時，恆指報２９３３６，升４２９點或升
１﹒４８％，企穩十天（２９１３２）及五十天線（２９０８４），主板成交１２０７﹒５７億
元。國企指數報１１３２６，升２６６點或升２﹒４１％。科指報８６０２，升３８５點或升４
﹒６９％。
　　內地兩市繼續向上，上證綜指報３４２２，升６５點或升１﹒９４％，成交２４７３﹒４３
億元人民幣。深證成指報１３８６５，升３０１點或升２﹒２２％，成交２９１６﹒０４億元人
民幣。
　　重磅股普揚，匯控（００００５）升０﹒３６％，報４６﹒７５元；港交所（００３８８）
升４﹒０５％，報４６２﹒８元；友邦（０１２９９）軟０﹒２％，報１００﹒２元；騰訊（０
０７００）揚３﹒２６％，報６８０元；美團（０３６９０）飆７﹒３２％，報３４０﹒２元；
阿里巴巴（０９９８８）漲０﹒５３％，報２２９﹒６元。

　　表列十大升幅恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥　（０１０９３）　　　　９﹒６５元　　升１０﹒７９％
　　美團　（０３６９０）　　３４０﹒２０元　　升　７﹒３２％
　　藥明　（０２２６９）　　　９２﹒７５元　　升　５﹒５２％
　　蒙牛　（０２３１９）　　　４３﹒１５元　　升　５﹒２４％
　　創科　（００６６９）　　１２５﹒４０元　　升　４﹒５９％

　　港交所（００３８８）　　４６２﹒８０元　　升　４﹒０５％
　　吉利　（００１７５）　　　２３﹒９５元　　升　３﹒９０％
　　申洲　（０２３１３）　　１６２﹒７０元　　升　３﹒９０％
　　安踏　（０２０２０）　　１２６﹒１０元　　升　３﹒８７％
　　騰訊　（００７００）　　６８０﹒００元　　升　３﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列十大升幅科指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹　　（０１３４７）　　　４５﹒５５元　　升１１﹒６４％
　　微盟　　（０２０１３）　　　２０﹒５５元　　升１０﹒９６％
　　快手　　（０１０２４）　　３０３﹒００元　　升　８﹒９１％
　　中芯　　（００９８１）　　　２６﹒３５元　　升　８﹒６６％
　　阿里健康（００２４１）　　　２４﹒３０元　　升　７﹒５２％

　　美團　　（０３６９０）　　３４０﹒２０元　　升　７﹒３２％
　　金蝶　　（００２６８）　　　２６﹒５５元　　升　６﹒２０％
　　京東健康（０６６１８）　　１０９﹒２０元　　升　６﹒１２％
　　京東集團（０９６１８）　　３６０﹒８０元　　升　５﹒６８％
　　眾安在線（０６０６０）　　　４９﹒２０元　　升　５﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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