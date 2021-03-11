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11/03/2021 14:05

【百度上市】據報百度明日啟動第二上市計劃，涉發售總股本約４％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述市場消息人士指出，百度集團明日（１２日）啟動
在港第二上市計劃，涉發售總股本約４％，集資最少３０億美元。
　　百度集團日前通過在港交所上市聆訊，傳最快本周招股，中信證券、高盛及美銀證券安排上
市事宜。（ｅｃ）

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