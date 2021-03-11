【百度上市】據報百度明日啟動第二上市計劃，涉發售總股本約４％

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述市場消息人士指出，百度集團明日（１２日）啟動
在港第二上市計劃，涉發售總股本約４％，集資最少３０億美元。
百度集團日前通過在港交所上市聆訊，傳最快本周招股，中信證券、高盛及美銀證券安排上
市事宜。（ｅｃ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話11/03/2021
【快手反彈】快手由低位回升兩成 黃偉康:再升有阻力 只炒波幅
|FOCUS11/03/2021
【FOCUS】社會主義降臨美國 財赤飆升暗藏殺機
|專訪11/03/2021
【譚新強專訪．上】市場真正另有兩憂 「再通脹」主題勢屬短炒
|數碼轉型攻略11/03/2021
遙距經營「點止視像會議咁簡單」!港商開發專屬培訓軟件提供「在地、私密」新選擇
|開市Good Morning11/03/2021
《開市Good Morning》林家亨：重新看好小米暫望25元
|生財有道11/03/2021
【理財專題】虛擬銀行活期頻減息？一文睇晒最新息率！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰