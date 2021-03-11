【百度上市】據報百度明日啟動第二上市計劃，涉發售總股本約４％

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述市場消息人士指出，百度集團明日（１２日）啟動

在港第二上市計劃，涉發售總股本約４％，集資最少３０億美元。

百度集團日前通過在港交所上市聆訊，傳最快本周招股，中信證券、高盛及美銀證券安排上

市事宜。（ｅｃ）

