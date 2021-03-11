《專家之言－黃德几》玖紙積極增加產能，整固後有望再上

《專家之言》全球各國陸續接種新冠肺炎疫苗，憧憬全球經濟復蘇，提升消費意慾，出口將

進一步加強，帶同對紙品的需求。另外，內地嚴格執行環保政策，並落實「零外廢」和「禁塑令

」，對整個造紙行業帶來新機遇，尤其對大型造紙企業優勢更明顯。玖龍紙業（０２６８９）主

要收入來自包裝紙業務，包括卡紙、高強瓦楞芯紙和塗布灰底白板紙，在行業具優勢，可多加留

意。



＊２０５萬噸造紙新產能投產，擴大規模效應＊



截至２０２０年１２月３１日止六個月，集團的收入３０８﹒８７億元（人民幣，下同），

按年增加７﹒１％，其中９成的收入來自包裝紙業務，其餘約９﹒７％的收入則來自其文化用紙

、高價特種紙及漿產品。集團的銷量為８６０萬噸，按年增加０﹒５％。期內，集團的純利按年

上升７５﹒６％至４０﹒０２億元。受惠於期間的產品售價的增加，遠較原料成本的增加快，帶

動整體毛利率由２０１９年同期的１７﹒１％，增加３﹒８個百分點至２０﹒９％，經營盈利率

擴闊４﹒４個百分點至１６％。經營及融資活動的匯兌收益總額（扣除稅項）８，９４０萬元，

而去年同期的匯兌虧損總額１﹒２８億元。

集團積極增加產能，位於泉州、瀋陽、東莞和河北共２０５萬噸的造紙新產能已經正式投產

，進一步擴大規模效應。截至去年１２月底止，集團造漿（再生漿及木漿）總設計年產能為８５

萬噸；造紙總設計年產能為１７５７萬噸；下游包裝廠總設計年產能為１０億平方米。集團計劃

未來數年增加３７２萬噸造漿（木漿及再生漿）年產能、１１０萬噸木纖維年產能，以及６２５

萬噸造紙年產能；屆時集團的造漿（木漿及再生漿）、木纖維及造紙的總設計年產，能將達到２

９４９萬噸。

上半財政年度，經營活動所得現金淨額３１﹒３５億元，期末手持現金６５﹒９５億元，貸

款總額２５９﹒４５億元。期末，貸款淨額對總權益比率改善至約４４﹒１％，為市以來最低的

水平。期間，原料（不包括備件）及成品的週轉天數分別為２７天和１３天，而２０１９年同期

則分別為２２天及８天；而應收貿易賬款的週轉天數則維持穩定，為２３天。



＊考慮１２﹒６港元吸納，反彈阻力１５元＊



走勢上，２月２２日呈「射擊之星」的利淡形態，目前橫行區間整固，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％

Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴收窄，短線走勢料改善，可考慮１２﹒６元（港元，下同）吸納，反彈

阻力１５元，不跌穿１１﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監

會持牌人士，無持有上述股份）

