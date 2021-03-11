  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2021 09:14

《專家之言－黃德几》玖紙積極增加產能，整固後有望再上

　　《專家之言》全球各國陸續接種新冠肺炎疫苗，憧憬全球經濟復蘇，提升消費意慾，出口將
進一步加強，帶同對紙品的需求。另外，內地嚴格執行環保政策，並落實「零外廢」和「禁塑令
」，對整個造紙行業帶來新機遇，尤其對大型造紙企業優勢更明顯。玖龍紙業（０２６８９）主
要收入來自包裝紙業務，包括卡紙、高強瓦楞芯紙和塗布灰底白板紙，在行業具優勢，可多加留
意。

＊２０５萬噸造紙新產能投產，擴大規模效應＊

　　截至２０２０年１２月３１日止六個月，集團的收入３０８﹒８７億元（人民幣，下同），
按年增加７﹒１％，其中９成的收入來自包裝紙業務，其餘約９﹒７％的收入則來自其文化用紙
、高價特種紙及漿產品。集團的銷量為８６０萬噸，按年增加０﹒５％。期內，集團的純利按年
上升７５﹒６％至４０﹒０２億元。受惠於期間的產品售價的增加，遠較原料成本的增加快，帶
動整體毛利率由２０１９年同期的１７﹒１％，增加３﹒８個百分點至２０﹒９％，經營盈利率
擴闊４﹒４個百分點至１６％。經營及融資活動的匯兌收益總額（扣除稅項）８，９４０萬元，
而去年同期的匯兌虧損總額１﹒２８億元。
　　集團積極增加產能，位於泉州、瀋陽、東莞和河北共２０５萬噸的造紙新產能已經正式投產
，進一步擴大規模效應。截至去年１２月底止，集團造漿（再生漿及木漿）總設計年產能為８５
萬噸；造紙總設計年產能為１７５７萬噸；下游包裝廠總設計年產能為１０億平方米。集團計劃
未來數年增加３７２萬噸造漿（木漿及再生漿）年產能、１１０萬噸木纖維年產能，以及６２５
萬噸造紙年產能；屆時集團的造漿（木漿及再生漿）、木纖維及造紙的總設計年產，能將達到２
９４９萬噸。
　　上半財政年度，經營活動所得現金淨額３１﹒３５億元，期末手持現金６５﹒９５億元，貸
款總額２５９﹒４５億元。期末，貸款淨額對總權益比率改善至約４４﹒１％，為市以來最低的
水平。期間，原料（不包括備件）及成品的週轉天數分別為２７天和１３天，而２０１９年同期
則分別為２２天及８天；而應收貿易賬款的週轉天數則維持穩定，為２３天。

＊考慮１２﹒６港元吸納，反彈阻力１５元＊

　　走勢上，２月２２日呈「射擊之星」的利淡形態，目前橫行區間整固，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％
Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴收窄，短線走勢料改善，可考慮１２﹒６元（港元，下同）吸納，反彈
阻力１５元，不跌穿１１﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監
會持牌人士，無持有上述股份）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/03/2021
《神州經脈》傳中美高層籌磋商　PPI逾兩年高　滬綜指錄五連跌
財經熱話10/03/2021
【百度上市】百度料本周招股　李偉傑：不宜過分憧憬升幅
財經熱話10/03/2021
【百度上市】名字取自「眾里尋他千百度」 市值達七千億元
FOCUS10/03/2021
【FOCUS】中美傳阿拉斯加會晤　政圈悄現「威脅論」降溫
開市Good Morning10/03/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：科技股現階段忌急買
中國故事09/03/2021
《神州經脈》傳國家隊入市維穩　滬指V彈後復瀉　人仔觸逾兩月低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>