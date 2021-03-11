《專家之言－黃德几》玖紙積極增加產能，整固後有望再上

《專家之言》全球各國陸續接種新冠肺炎疫苗，憧憬全球經濟復蘇，提升消費意慾，出口將
進一步加強，帶同對紙品的需求。另外，內地嚴格執行環保政策，並落實「零外廢」和「禁塑令
」，對整個造紙行業帶來新機遇，尤其對大型造紙企業優勢更明顯。玖龍紙業（０２６８９）主
要收入來自包裝紙業務，包括卡紙、高強瓦楞芯紙和塗布灰底白板紙，在行業具優勢，可多加留
意。
＊２０５萬噸造紙新產能投產，擴大規模效應＊
截至２０２０年１２月３１日止六個月，集團的收入３０８﹒８７億元（人民幣，下同），
按年增加７﹒１％，其中９成的收入來自包裝紙業務，其餘約９﹒７％的收入則來自其文化用紙
、高價特種紙及漿產品。集團的銷量為８６０萬噸，按年增加０﹒５％。期內，集團的純利按年
上升７５﹒６％至４０﹒０２億元。受惠於期間的產品售價的增加，遠較原料成本的增加快，帶
動整體毛利率由２０１９年同期的１７﹒１％，增加３﹒８個百分點至２０﹒９％，經營盈利率
擴闊４﹒４個百分點至１６％。經營及融資活動的匯兌收益總額（扣除稅項）８，９４０萬元，
而去年同期的匯兌虧損總額１﹒２８億元。
集團積極增加產能，位於泉州、瀋陽、東莞和河北共２０５萬噸的造紙新產能已經正式投產
，進一步擴大規模效應。截至去年１２月底止，集團造漿（再生漿及木漿）總設計年產能為８５
萬噸；造紙總設計年產能為１７５７萬噸；下游包裝廠總設計年產能為１０億平方米。集團計劃
未來數年增加３７２萬噸造漿（木漿及再生漿）年產能、１１０萬噸木纖維年產能，以及６２５
萬噸造紙年產能；屆時集團的造漿（木漿及再生漿）、木纖維及造紙的總設計年產，能將達到２
９４９萬噸。
上半財政年度，經營活動所得現金淨額３１﹒３５億元，期末手持現金６５﹒９５億元，貸
款總額２５９﹒４５億元。期末，貸款淨額對總權益比率改善至約４４﹒１％，為市以來最低的
水平。期間，原料（不包括備件）及成品的週轉天數分別為２７天和１３天，而２０１９年同期
則分別為２２天及８天；而應收貿易賬款的週轉天數則維持穩定，為２３天。
＊考慮１２﹒６港元吸納，反彈阻力１５元＊
走勢上，２月２２日呈「射擊之星」的利淡形態，目前橫行區間整固，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％
Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴收窄，短線走勢料改善，可考慮１２﹒６元（港元，下同）吸納，反彈
阻力１５元，不跌穿１１﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監
會持牌人士，無持有上述股份）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動