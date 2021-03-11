  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2021 16:48

《盤後部署》長倉部署高估值股，港股短期料維持區間上落

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國２月通脹升１﹒７％符預期，以及國會眾議院順利通過
１﹒９萬億美元新紓困方案，加上美債息進一步回落，令投資者對股市前景信心增強，美股普遍
上揚，港股今早輕微高開２點，報２８９０９。期間美期造好，加上Ａ股及亞太主要股市收升，
新舊經濟股齊漲，帶動港股全日高見２９４１２點升５０５點，且升破十天線（２９１３５點）
及五十天線（２９０８４點）。最終收報２９３８５點，升４７８點或升１﹒６５％，主板成交
２１５２﹒６６億元增加１３％。國企指數報１１３４０點，升２８０點或升２﹒５４％。恆生
科技指數報８６４０點，升４２３點或升５﹒１６％。
　　Ａ股同樣反彈，上證綜合指數報３４３６點，升７９點或升２﹒３６％。深證成分指數報
１３８６６點，升３０３點或升２﹒２３％，總成交８０３９﹒６５億元人民幣。
　　瑞銀資產管理稱，美元漲勢或持續，因美國採取刺激經濟增長措施次數較其他國家多。亞太
地區固定收益負責人Ｈａｙｄｅｎ　Ｂｒｉｓｃｏｅ表示，儘管此前做空美元是「非常擁擠的交
易」，但市場尚未經歷真正的美元夾淡倉。瑞銀資管認為，隨著美元走強和美國國債收益率攀升
，新興市場貨幣和歐元承壓。
　
＊恆指必須守住２８２００點＊
　
　　港股本日走勢頗佳，全日彈４７８點。惟從圖標觀之，近期出現「頭肩頂」，短期必須在頸
線（約２８２００點）站穩，否則大機會出現較深調整。目前市場料仍處於整固狀態，或於
２９０００點至３００００點區間上落。
　　隔晚美國公布美國２月消費物價指數按月上升０﹒４％，按年上升１﹒７％，符市場預期。
扣除食品同能源價格的核心指數按月上升０﹒１％，升幅只及預期一半，按年上升１﹒３％低於
預期。筆者認為美國就業情況未穩，通脹壓力其實不大，市場對通脹憂慮減低，或令長債息升勢
放緩。
　　此外，美國眾議院已通過１﹒９萬億美元紓困方案通過，或令股市更「洪水滔天」。根據德
意志銀行對散戶的一項調查顯示，美國政府此次直接派錢金額會有３７％進入股市，資金量約在
１５００億美元，大家需密切留意資金走向。
　　最後，由於不少高估值股從低位反彈逾一成，筆者建議現階段先部署高估值股的長倉。另外
，由於市況持續波動，建議早前成功「撈底」的散戶亦可現將短倉減半持盈保泰。（ｋｓ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/03/2021
《神州經脈》全國兩會閉幕　中美敲定高層對話　A股復仇式上揚
財經熱話11/03/2021
港股收漲478點企十天線　科指彈半成　美團飆近9%
樓市「胡」言11/03/2021
【整頓香港樓市，是下個灰犀牛嗎?】
中國故事11/03/2021
完善香港選舉制度決定通過　2895票贊成0反對（附決定詳情）
財經熱話11/03/2021
【快手反彈】快手由低位回升兩成　黃偉康:再升有阻力　只炒波幅
FOCUS11/03/2021
【FOCUS】社會主義降臨美國　財赤飆升暗藏殺機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>