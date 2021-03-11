《盤後部署》長倉部署高估值股，港股短期料維持區間上落

《經濟通通訊社１１日專訊》美國２月通脹升１﹒７％符預期，以及國會眾議院順利通過

１﹒９萬億美元新紓困方案，加上美債息進一步回落，令投資者對股市前景信心增強，美股普遍

上揚，港股今早輕微高開２點，報２８９０９。期間美期造好，加上Ａ股及亞太主要股市收升，

新舊經濟股齊漲，帶動港股全日高見２９４１２點升５０５點，且升破十天線（２９１３５點）

及五十天線（２９０８４點）。最終收報２９３８５點，升４７８點或升１﹒６５％，主板成交

２１５２﹒６６億元增加１３％。國企指數報１１３４０點，升２８０點或升２﹒５４％。恆生

科技指數報８６４０點，升４２３點或升５﹒１６％。

Ａ股同樣反彈，上證綜合指數報３４３６點，升７９點或升２﹒３６％。深證成分指數報

１３８６６點，升３０３點或升２﹒２３％，總成交８０３９﹒６５億元人民幣。

瑞銀資產管理稱，美元漲勢或持續，因美國採取刺激經濟增長措施次數較其他國家多。亞太

地區固定收益負責人Ｈａｙｄｅｎ Ｂｒｉｓｃｏｅ表示，儘管此前做空美元是「非常擁擠的交

易」，但市場尚未經歷真正的美元夾淡倉。瑞銀資管認為，隨著美元走強和美國國債收益率攀升

，新興市場貨幣和歐元承壓。



＊恆指必須守住２８２００點＊



港股本日走勢頗佳，全日彈４７８點。惟從圖標觀之，近期出現「頭肩頂」，短期必須在頸

線（約２８２００點）站穩，否則大機會出現較深調整。目前市場料仍處於整固狀態，或於

２９０００點至３００００點區間上落。

隔晚美國公布美國２月消費物價指數按月上升０﹒４％，按年上升１﹒７％，符市場預期。

扣除食品同能源價格的核心指數按月上升０﹒１％，升幅只及預期一半，按年上升１﹒３％低於

預期。筆者認為美國就業情況未穩，通脹壓力其實不大，市場對通脹憂慮減低，或令長債息升勢

放緩。

此外，美國眾議院已通過１﹒９萬億美元紓困方案通過，或令股市更「洪水滔天」。根據德

意志銀行對散戶的一項調查顯示，美國政府此次直接派錢金額會有３７％進入股市，資金量約在

１５００億美元，大家需密切留意資金走向。

最後，由於不少高估值股從低位反彈逾一成，筆者建議現階段先部署高估值股的長倉。另外

，由於市況持續波動，建議早前成功「撈底」的散戶亦可現將短倉減半持盈保泰。（ｋｓ）

