【大國博弈】日本美國印度澳洲擬建稀土採購鏈，減少依賴中國供應

《經濟通通訊社１１日專訊》據《日經新聞》報道，日本、美國、印度和澳洲計劃聯合建立

稀土採購鏈，以對抗中國的主導地位。報導沒有說明消息來源。

四國將首先開發能產生低水平放射性廢物的精煉技術，並為稀土礦商和精煉商安排政府附屬

金融機構的銀團貸款。

四方安全對話（Ｑｕａｄ）國家領導人將在明天（１２日）周五峰會確認，打算減少對中國

稀土的依賴。（ｅｃ）（ｚｚ）

