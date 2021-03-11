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11/03/2021 17:43

《台股攻略－馮偉明》台股今日反彈近２７０點，收復萬六點關口

　　《台股攻略》美國眾議院通過大型紓困方案，刺激美股昨晚（１０日）創下歷史新高，台股
今早（１１日）亦以１５９４７點高開，加上大型電子權值股強勢反彈，帶動加權指數愈升愈高
，最終收１６１７９點，大升２６７點，成交金額升至３２６９億元（新台幣．下同）。
　　今日資金由傳產股回流至電子股板塊。電子權值股台積電ＡＤＲ昨晚於美股市場大跌近
２﹒２０％，但其正股有買盤進場支持，刺激股價反彈回６００元之上，收６０９元，升１２元
。聯發科及聯電股價亦反彈超過３％，分別收８８８元及４８﹒６５元，升２４元及２﹒１０元
。鴻海及大立光同樣升超過１％，分別收１１７元及３４８０元，升１﹒５０元及４５元。被動
元件股因漲價關係，股價全面上升。華新科大升超過８％，國巨、禾伸堂、信昌電及凱美升超過
５％，而鈺邦、立隆電、大毅及九豪亦表現亮眼。金融股強勢持續，買盤積極入市。富邦金及國
泰金均升超過２％，而新光金、兆豐金、台新金及開發金亦收紅盤。
　　台股今日雖然大幅反彈至萬六點之上，但能否站穩這個關口，則要觀察電子股後續走勢，而
萬六點可視為短線支撐位。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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