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11/03/2021 12:54

【快手反彈】快手由低位回升兩成，黃偉康：再升有阻力，只炒波幅

　　《經濟通通訊社１１日專訊》新經濟半新股快手（０１０２４）今日大幅上升近９％重上３
００元關，暫連升３日累漲近１４％。快手突然炒起，除了市場氣氛改善外，多家證券報告唱好
亦是助力。然而，快手由低位反彈兩成，仍有博升空間？

＊大摩首予「增持」目標３５０元＊

　　摩根士丹利最新發表研究報告，首予快手「增持」評級，目標價為３５０元，故與現價
３０２﹒８元比較仍有約一成六上升空間。大摩報告指出，考慮到快手短視頻娛樂生態系統的加
速變現能力，將可驅動２０２０至２０２３年的收入複合年均增長率達到４０％。報告預計，快
手的月活躍用戶人數和日活躍用戶人數到２０２３年將分別達到７億和４億，帶來公司收入和盈
利結構的轉型，並將驅動業績和估值倍數上漲，廣告和電子商務是關鍵的價值驅動力，預計快手
線上廣告收入佔有率將從２０２０年３％的低基數，在２０２３年達到超過７％。
　　與此同時，信達證券及華興證券近日報告，各首予快手「買入」投資評級，目標價分別是２
９８﹒７３元及３６２元。

＊股價自高位４１７﹒８元回落＊

　　快手２月初掛牌，上市價為１１５元，經市場連日追捧高見４１７﹒８元後現沽壓，於早兩
日低見２５０元位置，現已由低位大幅反彈２０％，市場關注現時是否入手博反彈時機。
　　安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，由於他仍看好傳統股續領跑新經濟股
，因此預料短期科技板塊仍會受壓。對於該股是否可再納入市場指數如恆生指數等，以刺激股價
再上行，黃偉康指出相信市場對相關消息憧憬消化。而他提醒投資者，雖然該股自高位回落跌幅
吸引市場入手博反彈，但要留意該股招股價為１１５元，距離現價約３００元水平已大幅上升，
而市場亦對該股估值質疑，因此建議投資者仍主要炒波幅為主，該股於２５０元料有短期支持，
而阻力位相信會於２０天線（約３３７﹒９６元）。（ｊｃ）

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