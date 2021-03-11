【快手反彈】快手由低位回升兩成，黃偉康：再升有阻力，只炒波幅

《經濟通通訊社１１日專訊》新經濟半新股快手（０１０２４）今日大幅上升近９％重上３

００元關，暫連升３日累漲近１４％。快手突然炒起，除了市場氣氛改善外，多家證券報告唱好

亦是助力。然而，快手由低位反彈兩成，仍有博升空間？



＊大摩首予「增持」目標３５０元＊



摩根士丹利最新發表研究報告，首予快手「增持」評級，目標價為３５０元，故與現價

３０２﹒８元比較仍有約一成六上升空間。大摩報告指出，考慮到快手短視頻娛樂生態系統的加

速變現能力，將可驅動２０２０至２０２３年的收入複合年均增長率達到４０％。報告預計，快

手的月活躍用戶人數和日活躍用戶人數到２０２３年將分別達到７億和４億，帶來公司收入和盈

利結構的轉型，並將驅動業績和估值倍數上漲，廣告和電子商務是關鍵的價值驅動力，預計快手

線上廣告收入佔有率將從２０２０年３％的低基數，在２０２３年達到超過７％。

與此同時，信達證券及華興證券近日報告，各首予快手「買入」投資評級，目標價分別是２

９８﹒７３元及３６２元。



＊股價自高位４１７﹒８元回落＊



快手２月初掛牌，上市價為１１５元，經市場連日追捧高見４１７﹒８元後現沽壓，於早兩

日低見２５０元位置，現已由低位大幅反彈２０％，市場關注現時是否入手博反彈時機。

安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，由於他仍看好傳統股續領跑新經濟股

，因此預料短期科技板塊仍會受壓。對於該股是否可再納入市場指數如恆生指數等，以刺激股價

再上行，黃偉康指出相信市場對相關消息憧憬消化。而他提醒投資者，雖然該股自高位回落跌幅

吸引市場入手博反彈，但要留意該股招股價為１１５元，距離現價約３００元水平已大幅上升，

而市場亦對該股估值質疑，因此建議投資者仍主要炒波幅為主，該股於２５０元料有短期支持，

而阻力位相信會於２０天線（約３３７﹒９６元）。（ｊｃ）

