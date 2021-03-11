《窩輪豪情－梁業豪》期指即市重要阻力位２９７９５

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、必

需性消費業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

中銀香港（０２３８８）、滔搏（０６１１０）與中升控股（００８８１），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選京東健康（０６６１８）、小米（０１８１０）與中國移動（００９４１）。

恆指期貨繼續反彈，曾一度高見２９４０５。周線圖上，價位正回試保歷加通道中軸支持，

ＭＡＣＤ的Ｄｉｆｆ則仍守穩於零線之上。須注意的，為ＳＡＲ出現了極點低位２８３７０後，

淡友曾一度攻抵２８２８３，但支持位很快便失而復得。客觀而言，港股的上升動力已經明顯增

加，即市好淡分界線現位於恆指期貨２９３４１，即市重要阻力則位於２９７９５。圖上５個主

要技術分析均屬於利好，「一浪高於一浪」的局勢仍在發展中。不過，始終須待市況往上突破，

短期反彈線的正式展開才可獲得確認。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

