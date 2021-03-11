《談國論企－黎偉成》積極財政政策要提質增效更持續

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０２１年３月５日發布的《政府工作報告》，談及

今年發展的主要預期目標，置於首、次二位的是（１）財政政策，即使繼續是積極，但要提質增

效和更可持續，而（２）貨幣政策保穩健基調的同時，要靈活精準，和合理適度，足見有中國社

會主義特色的市場經濟的政策、策略和相關措施，邁入成熟有效良性階段。



＊財策反映疫情得到有效控制和經濟逐步恢復＊



《政府工作報告》對行之多年的積極財政政策和穩健的貨幣政策，不斷有積極和穩健的新改

進，予人以驚嘉，其中（甲）積極財政政策，是「要提質增效、更可持續」。此點最重要的是

「提質」、「增效」和「可持續」，乃支持經濟穩中有進十分重大力量，做法有：中央的財政安

排，為（Ｉ）赤字率（ｉ）擬按３﹒２％左右安排，比去年有所下調，不再發行抗疫特別國債，

乃因「考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復」。此語強烈意味中國的有效控疫，不需要「非

常態」的財政政策力求經濟逐步恢復，讓財政逐步回復常態的政策和策略，尤其是因財政收入恢

復性增長，財政支出總規模比去年增加，重點仍是加大對保就業保民生保市場的支持力度。

新的做法有（ｉｉ）中央本級支出繼續安排負增長，進一步擴大壓減非急需非剛性支出，對

地方一般性轉移支付增長７﹒８％、增幅明顯高於去年，其中均衡性轉移支付、縣級基本財力保

障機制獎資金等增幅均超過１０％。

惹人注目的更是（ｉｉｉ）「建立常態化財政資金直達機制並擴大範圍」，所指最是重要的

當然是「直達機制」，即不要層層「審批」、「發放」，好處是直接了當，更重要的是減少中間

的貪腐劣行，故：要做到的是將２﹒８萬億元中央財政資金納入直達機制、規模明顯大於去年，

為市縣基層惠企利民提供更加及時有力的財力支持。

和（ｉｖ）各級政府都要節用為民、堅持過緊日子，確保基本民生支出只增不減，助力市場

主場青山常在、生機盎然。

至於（ＩＩ）「優化和落實減稅政策，仍然會持續執行，目的是要「市場主體恢復元氣、增

強活力，需要再幫一把」，對象特別是小微企：（ｖ）繼續執行制度性減稅政策，延長小規模納

稅人增值稅優惠等部分階段性政策執行期限，實施新的結構性減稅舉措，對沖部分政策調整帶來

的影響；（ｖｉ）將小規模納稅人增值稅起徵點從月銷售額１０萬元提高到１５萬元；（ｖｉｉ

）對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到１００萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，再

減少徵收所得稅。

李克強強調「各地要把減稅政策及時落實到位，確保市場主體應享盡享」。

同樣重要的，當然是（乙）「穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度」，即力保穩健的同時

，更要「靈活」，而「靈活」之時，又要「精準」，千萬不要馬馬虎虎，更要「合理」和「適度

」，要求相當高等嚴格。



＊穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度＊



貨幣政策中的具體要求，有（１）「把服務實體經濟放到更加突出的位置，處理好恢復經濟

與防範風險的關係」；和（２）「貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保

持流動性合理充裕，保持宏觀槓桿基本穩定」，是之為實體經濟之穩和進的保證，仍要注意和防

管風險問題。

還有（３）「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，當然必不可少，貨幣的策穩

定性，對實體經濟之穩與進，有根本性的支持作用。

（４）進一步解決小微企業融資難題；（５）延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策，加

大再貸款再貼現支持普惠金融力度；（６）延長小微企業融資擔保降費獎補政策，完善貸款風險

分擔補償機制。可見政府對小微企的高度重視。

「今年務必做到小微企業融資便利、綜合融資成本穩中有降」，是為李克強的強有力要求。

（財政貨幣政策，《政府工作報告》之四）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

