《異動股》中芯飆１１％，中美成立半導體產業及貿易限制工作組

《經濟通通訊社１１日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價升１０﹒５２％，報２６﹒８元

破十天平均線（２６﹒２３５元）、廿天平均線（２６﹒２７７元）、五十天平均線（２６﹒０

４１元），盤中高見２７﹒２５元，該股成交約５９５４萬股，涉資１５﹒１８億元，主動買盤

６４％。

Ａ股（滬：６８８９８１）現價５８﹒６元人民幣，升３﹒８３元人民幣，或升６﹒９９％

，成交８﹒６７億元人民幣，涉及１５４４萬股。

中、美兩國的半導體行業協會今天宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」

，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全

、加密等技術和貿易限制等方面的政策。

中國半導體行業協會發文指，工作組將遵循公平競爭、知識產權保護和全球貿易規則，通過

對話與合作解決中美兩國半導體產業的關切，為建立穩健、有彈性的全球半導體價值鏈共同做出

努力。工作組計劃每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。

現時，恆生指數報２９３４０點，升４３２點或升１﹒５０％，主板成交１１２９﹒２２億

元。國企指數報１１３３１點，升２７２點或升２﹒４６％。恆生科技指數報８６０６，升３８

９點或升４﹒７４％。

上證綜合指數報３４２０點，升６２點或升１﹒８８％，成交２３１９﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１３８５５點，升２９２點或升２﹒１６％，成交２７４１﹒５０億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯 （００９８１） ２６﹒８０元 升１０﹒５２％

華虹 （０１３４７） ４５﹒３５元 升１１﹒１５％

ＡＳＭ（００５２２） ９８﹒５０元 升 ２﹒９８％

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（ｋｓ）

