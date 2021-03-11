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11/03/2021 10:07

【Ａ股維穩】傳公募機構巨額贖回需上報，知情人士：屬常規動作

　　《經濟通通訊社１１日專訊》春節後，Ａ股震盪加劇，主動權益類基金淨值大幅下滑。在此
背景下，近日有傳聞稱，監管層要求出現巨額贖回的公募機構及時上報具體情況。
　　對此，《財聯社》引述知情人士稱，確有其事，但上報巨額贖回也屬常規監管動作，每當市
場出現較大波動變化時，監管部門都會通過各類渠道了解公募產品的申購、贖回等資金流動情況
。（ｌｃ）

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