【Ａ股維穩】傳公募機構巨額贖回需上報，知情人士：屬常規動作

《經濟通通訊社１１日專訊》春節後，Ａ股震盪加劇，主動權益類基金淨值大幅下滑。在此

背景下，近日有傳聞稱，監管層要求出現巨額贖回的公募機構及時上報具體情況。

對此，《財聯社》引述知情人士稱，確有其事，但上報巨額贖回也屬常規監管動作，每當市

場出現較大波動變化時，監管部門都會通過各類渠道了解公募產品的申購、贖回等資金流動情況

。（ｌｃ）

