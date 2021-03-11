【Ａ股維穩】傳公募機構巨額贖回需上報，知情人士：屬常規動作

《經濟通通訊社１１日專訊》春節後，Ａ股震盪加劇，主動權益類基金淨值大幅下滑。在此
背景下，近日有傳聞稱，監管層要求出現巨額贖回的公募機構及時上報具體情況。
對此，《財聯社》引述知情人士稱，確有其事，但上報巨額贖回也屬常規監管動作，每當市
場出現較大波動變化時，監管部門都會通過各類渠道了解公募產品的申購、贖回等資金流動情況
。（ｌｃ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|中國故事10/03/2021
《神州經脈》傳中美高層籌磋商 PPI逾兩年高 滬綜指錄五連跌
|財經熱話10/03/2021
【百度上市】百度料本周招股 李偉傑：不宜過分憧憬升幅
|財經熱話10/03/2021
【百度上市】名字取自「眾里尋他千百度」 市值達七千億元
|FOCUS10/03/2021
【FOCUS】中美傳阿拉斯加會晤 政圈悄現「威脅論」降溫
|開市Good Morning10/03/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：科技股現階段忌急買
|中國故事09/03/2021
《神州經脈》傳國家隊入市維穩 滬指V彈後復瀉 人仔觸逾兩月低
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰