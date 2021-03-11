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即市新聞

11/03/2021 12:45

《午市前瞻》港股升惟難望上三萬關，傳統股續跑贏，新經股炒波幅

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國２月通脹數據符預期，以及國會眾議院順利通過１﹒９萬
億美元新紓困方案，加上美債息進一步回落至１﹒５厘水平，隔晚道指創新高，納指微跌跑輸。
港股今早輕微高開２點，報２８９０９，其後新舊經濟股一同發力提供升勁，加上內地股市回勇
，且美股指數期貨續漲，港股升幅擴大，曾飆５０４點報２９４１２，早市收報２９３７１，升
４６３點或升１﹒６０％，收復１０天線（２９１３３點）及５０天線（２９０８４黠），主板
成交１０９３﹒４０億元。國企指數報１１３３７，升２７７點或升２﹒５１％。科指報８５８
２，升３６５點或升４﹒４５％。
　　內地兩市回升，上證綜指報３４１７，升５９點或升１﹒７８％，成交２２６０﹒３１億元
人民幣。深證成指報１３８１９，升２５６點或升１﹒８９％，成交２６７３﹒８３億元人民幣

　　重磅股普揚，匯控（００００５）末期息１５美仙今日除淨，半日升０﹒５８％，報４６﹒
８５元；港交所（００３８８）漲３﹒５１％，報４６０﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒２
％，報１００﹒２元；騰訊（００７００）漲３﹒２６％，報６８０元，內地２月移動遊戲收入
按月升逾一成二；美團（０３６９０）飆８﹒３３％，報３４３﹒４元，傳拆閃購事業部加強電
商業務；阿里巴巴（０９９８８）漲０﹒６１％，報２２９﹒８元。
　
＊美債息回穩，科技股、藥股回勇＊
　
　　美債拍賣需求一般，但１０年期美債收益率一度低見１﹒５０７厘，現維持１﹒５３厘水平
，資金流向科技股，科指更重上８５００水平，半日最佳科指成分股為微盟（０２０１３），飆
１０﹒６９％，報２０﹒５元；快手（０１０２４）抽升８﹒８４％，報３０２﹒８元，獲大摩
首予跑贏大市評級，目標價睇３５０元；華虹（０１３４７）大漲９﹒４４％，報４４﹒６５元
；中芯（００９８１）揚７﹒４２％，報２６﹒０５元；小米（０１８１０）遭富時羅素、標普
道瓊指數確認從旗下指數中剔除，而ＭＳＣＩ則將指引推遲至周五，半日仍升２﹒９８％，報２
２﹒４５元。
　　今早醫藥股強勢，石藥（０１０９３）獲野村維持買入評級，對其產品ＣＭ３１０銷售感樂
觀，早市飆９﹒０７％，報９﹒５元，為半日最佳藍籌；藥明（０２２６９）漲５﹒４％，報９
２﹒６５元，大和稱股價調整過度籲買入；亞盛醫藥（０６８５５）升７﹒５９％，報３３﹒３
元，公布六項最新臨床前進展成果；信達生物（０１８０１）獲中金首予跑贏行業評級，指其腫
瘤免疫治療管線豐富，半日大漲１０％，報８０﹒３元。

＊黃偉康：騰訊５０天線至２０天線區間炒作＊

　　美國眾議院通過１﹒９萬億美元紓困方案，美債息回落至１﹒５厘水平，隔晚道指亦創歷史
新高，帶動今早港股走勢持續向好。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，早前
港股跌勢較急是由於重磅藍籌現獲利回吐，但當時港股走勢仍不算太弱勢，近日反彈實屬正常。
但他對恆指能否短時間內重上三萬關有保留，認為港股或會於現水平整固。
　　而認為本周傳統股將續領跑大市，對於現時是否適宜部署新經濟博反彈，黃偉康指出，現時
買新經濟股宜炒波幅為主，例如騰訊與美團，雖然板塊已回調較多，再下跌空間不大，而且兩股
近日錄反彈，但他認為兩股於２０天線水平將遇阻力，相信板塊會於低位先行整固。如投資者欲
炒波幅，建議騰訊於５０天線（約６７４﹒２６元）至２０天線（約７０４﹒１元）區間炒作；
而美團相信於１００天線（約３２３﹒７１６元）現支持，或可炒作至２０天線約３７６元離場
。（ｊｃ、ｐｌ）

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