《午市前瞻》港股升惟難望上三萬關，傳統股續跑贏，新經股炒波幅

《經濟通通訊社１１日專訊》美國２月通脹數據符預期，以及國會眾議院順利通過１﹒９萬

億美元新紓困方案，加上美債息進一步回落至１﹒５厘水平，隔晚道指創新高，納指微跌跑輸。

港股今早輕微高開２點，報２８９０９，其後新舊經濟股一同發力提供升勁，加上內地股市回勇

，且美股指數期貨續漲，港股升幅擴大，曾飆５０４點報２９４１２，早市收報２９３７１，升

４６３點或升１﹒６０％，收復１０天線（２９１３３點）及５０天線（２９０８４黠），主板

成交１０９３﹒４０億元。國企指數報１１３３７，升２７７點或升２﹒５１％。科指報８５８

２，升３６５點或升４﹒４５％。

內地兩市回升，上證綜指報３４１７，升５９點或升１﹒７８％，成交２２６０﹒３１億元

人民幣。深證成指報１３８１９，升２５６點或升１﹒８９％，成交２６７３﹒８３億元人民幣

。

重磅股普揚，匯控（００００５）末期息１５美仙今日除淨，半日升０﹒５８％，報４６﹒

８５元；港交所（００３８８）漲３﹒５１％，報４６０﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒２

％，報１００﹒２元；騰訊（００７００）漲３﹒２６％，報６８０元，內地２月移動遊戲收入

按月升逾一成二；美團（０３６９０）飆８﹒３３％，報３４３﹒４元，傳拆閃購事業部加強電

商業務；阿里巴巴（０９９８８）漲０﹒６１％，報２２９﹒８元。



＊美債息回穩，科技股、藥股回勇＊



美債拍賣需求一般，但１０年期美債收益率一度低見１﹒５０７厘，現維持１﹒５３厘水平

，資金流向科技股，科指更重上８５００水平，半日最佳科指成分股為微盟（０２０１３），飆

１０﹒６９％，報２０﹒５元；快手（０１０２４）抽升８﹒８４％，報３０２﹒８元，獲大摩

首予跑贏大市評級，目標價睇３５０元；華虹（０１３４７）大漲９﹒４４％，報４４﹒６５元

；中芯（００９８１）揚７﹒４２％，報２６﹒０５元；小米（０１８１０）遭富時羅素、標普

道瓊指數確認從旗下指數中剔除，而ＭＳＣＩ則將指引推遲至周五，半日仍升２﹒９８％，報２

２﹒４５元。

今早醫藥股強勢，石藥（０１０９３）獲野村維持買入評級，對其產品ＣＭ３１０銷售感樂

觀，早市飆９﹒０７％，報９﹒５元，為半日最佳藍籌；藥明（０２２６９）漲５﹒４％，報９

２﹒６５元，大和稱股價調整過度籲買入；亞盛醫藥（０６８５５）升７﹒５９％，報３３﹒３

元，公布六項最新臨床前進展成果；信達生物（０１８０１）獲中金首予跑贏行業評級，指其腫

瘤免疫治療管線豐富，半日大漲１０％，報８０﹒３元。



＊黃偉康：騰訊５０天線至２０天線區間炒作＊



美國眾議院通過１﹒９萬億美元紓困方案，美債息回落至１﹒５厘水平，隔晚道指亦創歷史

新高，帶動今早港股走勢持續向好。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，早前

港股跌勢較急是由於重磅藍籌現獲利回吐，但當時港股走勢仍不算太弱勢，近日反彈實屬正常。

但他對恆指能否短時間內重上三萬關有保留，認為港股或會於現水平整固。

而認為本周傳統股將續領跑大市，對於現時是否適宜部署新經濟博反彈，黃偉康指出，現時

買新經濟股宜炒波幅為主，例如騰訊與美團，雖然板塊已回調較多，再下跌空間不大，而且兩股

近日錄反彈，但他認為兩股於２０天線水平將遇阻力，相信板塊會於低位先行整固。如投資者欲

炒波幅，建議騰訊於５０天線（約６７４﹒２６元）至２０天線（約７０４﹒１元）區間炒作；

而美團相信於１００天線（約３２３﹒７１６元）現支持，或可炒作至２０天線約３７６元離場

。（ｊｃ、ｐｌ）

