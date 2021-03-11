【北水炒Ｄ乜】淨流入６５億人幣，買騰訊中國宏橋沽美團中移動

《經濟通通訊社１１日專訊》美國眾議院通過１﹒９萬億美元新紓困方案，道指創新高，推

動港股連升第三日。恆指高開２點，報２８９０９，開市早段曾倒跌１４點，低見２８８９３，

但低位有買盤掃入，大市止跌回升，更一度飆５０４點，高見２９４１２，午後升幅曾縮至兩百

點內，但之後重拾動力，最終企穩十天線收市。恆指收造２９３８５，升４７８點或１﹒６５％

。

按額度計算，北水結束三日淨流，全日淨流入６５億元人民幣，上日淨流出１６﹒５億元人

民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、中國宏橋（０１３７８）、小米

集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、中

國電信（００７２８）。

主板成交２１５２﹒６６億元增加１３％。其中港股通成交４７０億元，佔總成交

２１﹒８％。



＊北水大力掃騰訊，淨流入超１３億＊



騰訊控股升３﹒３４％報６８０﹒５元，北水淨買入１３﹒２億元。

中國宏橋升１﹒８３％報１１﹒１２元，北水淨買入１２﹒１億元。

小米集團升０﹒２３％報２１﹒８５元，北水淨買入１０﹒８億元。

美團升８﹒７１％報３４４﹒６元，北水淨賣出６﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １３﹒２４

中國宏橋 （０１３７８） １２﹒０５

小米集團 （０１８１０） １０﹒８２

建設銀行 （００９３９） ３﹒７９

微盟集團 （０２０１３） ２﹒８９



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －６﹒４７

中國移動 （００９４１） －２﹒４５

中國電信 （００７２８） －１﹒７２

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒６５

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（ｃａ）

