【北水炒Ｄ乜】淨流入６５億人幣，買騰訊中國宏橋沽美團中移動

《經濟通通訊社１１日專訊》美國眾議院通過１﹒９萬億美元新紓困方案，道指創新高，推
動港股連升第三日。恆指高開２點，報２８９０９，開市早段曾倒跌１４點，低見２８８９３，
但低位有買盤掃入，大市止跌回升，更一度飆５０４點，高見２９４１２，午後升幅曾縮至兩百
點內，但之後重拾動力，最終企穩十天線收市。恆指收造２９３８５，升４７８點或１﹒６５％
。
按額度計算，北水結束三日淨流，全日淨流入６５億元人民幣，上日淨流出１６﹒５億元人
民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、中國宏橋（０１３７８）、小米
集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、中
國電信（００７２８）。
主板成交２１５２﹒６６億元增加１３％。其中港股通成交４７０億元，佔總成交
２１﹒８％。
＊北水大力掃騰訊，淨流入超１３億＊
騰訊控股升３﹒３４％報６８０﹒５元，北水淨買入１３﹒２億元。
中國宏橋升１﹒８３％報１１﹒１２元，北水淨買入１２﹒１億元。
小米集團升０﹒２３％報２１﹒８５元，北水淨買入１０﹒８億元。
美團升８﹒７１％報３４４﹒６元，北水淨賣出６﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） １３﹒２４
中國宏橋 （０１３７８） １２﹒０５
小米集團 （０１８１０） １０﹒８２
建設銀行 （００９３９） ３﹒７９
微盟集團 （０２０１３） ２﹒８９
淨沽出最多港股：
美團 （０３６９０） －６﹒４７
中國移動 （００９４１） －２﹒４５
中國電信 （００７２８） －１﹒７２
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒６５
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（ｃａ）
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