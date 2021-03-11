《美元走勢－羅明立》９１﹒５０是美匯指數初步支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８１ １０８﹒３６ １０８﹒６３

歐元╱美元 １﹒１９４６ １﹒１９１６ １﹒１９３８

英鎊╱美元 １﹒３９５５ １﹒３９１９ １﹒３９４２

美元╱瑞郎 ０﹒９３０９ ０﹒９２８７ ０﹒９２９１

美元╱港元 ７﹒７６２０ ７﹒７５８３ ７﹒７５８６

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《美元走勢》美國眾議院通過１﹒９萬億美元紓困法案，該計劃將提交總統拜登簽署成為法

律。表決結果揭曉後，道指漲幅升超過５００點，刷新盤中創歷史高位３２３４３。周三（１０

日），美國公布２月份美國消費者物價指數（ＣＰＩ）按增長０﹒４％，按年增長１﹒７％，符

合市場預期；核心ＣＰＩ則略低於市場預期，消息令美國１０年期債息輕微回落，美匯同樣由日

前高位調整。市場仍然擔心美國通脹前景，債息仍然處於相對高位，估計對匯市會繼續波動，

９１﹒５０是美匯指數初步支持。

加拿大央行於昨日議息後將利率（０﹒２５％）維持不變，並表示在通脹利率達到２％之前

，將保持現有的基準利率。央行預估經濟要等到２０２３年才能完全復甦，承諾每周將購買至少

４０億加元國債以支持經濟。由於央行無計畫在短期內減少刺激措施，加上美元回落，加元延續

漲勢，短期或在１﹒２５３０╱１﹒２７３０之間上落。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８６０ １﹒２０００ １﹒１８２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 買入澳元 ０﹒７６５０ ０﹒７７５０ ０﹒７６００

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

