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即市新聞

11/03/2021 16:57

《美元走勢－羅明立》９１﹒５０是美匯指數初步支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８１　　　１０８﹒３６　　　１０８﹒６３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９４６　　　１﹒１９１６　　　１﹒１９３８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９５５　　　１﹒３９１９　　　１﹒３９４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３０９　　　０﹒９２８７　　　０﹒９２９１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６２０　　　７﹒７５８３　　　７﹒７５８６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國眾議院通過１﹒９萬億美元紓困法案，該計劃將提交總統拜登簽署成為法
律。表決結果揭曉後，道指漲幅升超過５００點，刷新盤中創歷史高位３２３４３。周三（１０
日），美國公布２月份美國消費者物價指數（ＣＰＩ）按增長０﹒４％，按年增長１﹒７％，符
合市場預期；核心ＣＰＩ則略低於市場預期，消息令美國１０年期債息輕微回落，美匯同樣由日
前高位調整。市場仍然擔心美國通脹前景，債息仍然處於相對高位，估計對匯市會繼續波動，
９１﹒５０是美匯指數初步支持。
　　加拿大央行於昨日議息後將利率（０﹒２５％）維持不變，並表示在通脹利率達到２％之前
，將保持現有的基準利率。央行預估經濟要等到２０２３年才能完全復甦，承諾每周將購買至少
４０億加元國債以支持經濟。由於央行無計畫在短期內減少刺激措施，加上美元回落，加元延續
漲勢，短期或在１﹒２５３０╱１﹒２７３０之間上落。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８６０　　　１﹒２０００　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　買入澳元　　０﹒７６５０　　　０﹒７７５０　　　０﹒７６００
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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