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11/03/2021 12:07

太古地產（１９７２）全年賺４０﹒９６億跌６９％，派息６１仙

　　《經濟通通訊社１１日專訊》太古地產（０１９７２）公布截至去年底止年度業績，全年賺
４０﹒９６億元跌６９％，每股盈利０﹒７０元，派第二次中期股息６１仙。
　　期內收入１３３﹒０８億元跌６％，營業溢利５５﹒０６億元跌６２％。（ｈｌ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊

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