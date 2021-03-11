太古地產（１９７２）全年賺４０﹒９６億跌６９％，派息６１仙

《經濟通通訊社１１日專訊》太古地產（０１９７２）公布截至去年底止年度業績，全年賺
４０﹒９６億元跌６９％，每股盈利０﹒７０元，派第二次中期股息６１仙。
期內收入１３３﹒０８億元跌６％，營業溢利５５﹒０６億元跌６２％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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