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11/03/2021 12:28

【大國博弈】中海油要求紐約證交所覆議對美國存託股份之退市決定

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中海油（００８８３）公布，於美國東部時間昨日，公司向紐
約證交所提出書面要求，要求該所董事會的一個委員會覆議對公司美國存託股份之退市決定。
　　根據紐交所上市公司手冊，其將於公司提出覆議要求之日起至少２５個工作日後安排覆議。
公司已要求該委員會推翻該決定，及在覆議該決定有結果前暫緩暫停美國存託股份之買賣。
（ｈｌ）

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