【兩會焦點】地建商會：衷心支持人大完善選舉制的決定

《經濟通通訊社１１日專訊》地產建設商會表示，衷心支持全國人大通過關於完善香港選舉

制度的決定。

商會認為，全面落實「愛國者治港」，將有助提升香港治理效能，政府得以聚焦發展經濟改

善民生，為社會帶來長治久安，為香港在國際金融、航運和創科領域續創佳績。（ｃｌ）

