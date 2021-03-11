【夜期時段】即月期指最新報２９３５５點，升７９點，低水３１點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９３１０點，升３４點，低水

７６點，最新報２９３５５點，升７９點，低水３１點，合約成交７９３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１３２０點，升３點，低水２０點，最新報１１３５５點

，升３８點，高水１５點，合約成交５２８張。

