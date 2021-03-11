《再戰明天》拜登與日印澳元首線上會談，友邦潤泥匯賢信託業績

《經濟通通訊社１１日專訊》明日拜登與日本首相菅義偉等舉行四方安全對話線上會談，和

友邦保險（０１２９９）業績，料將成市場焦點。



＊美日參與四方安全對話，歐盟執委會主席講話＊



在外圍重要經濟活動上，美國總統拜登與日本首相菅義偉、印度總理莫迪以及澳洲總理莫里

森舉行四方安全對話（Ｑｕａｄ）線上會談。本港時間明晚６：００ｐｍ，歐盟執委會主席馮德

萊恩在德國研討會上發表講話；９：００ｐｍ歐洲央行銀行監管委員會委員約希尼克參加一項線

上研討會的小組討論。

數據方面，明日３：００ｐｍ，英國公布１月服務業指數，月率料由１﹒７％逆轉至下滑

５﹒５％；１月工業生產月率料由０﹒２％逆轉至下滑１％，年率跌幅料由３﹒３％擴大至

４﹒４％。３：００ｐｍ，德國公布２月消費者物價指數，月率料由０﹒８％降至０﹒７％，年

率料由１％升上１﹒３％。４：３０ｐｍ，香港公布第四季工業生產；第四季生產者物價指數。

６：００ｐｍ，歐元區公布１月工業生產，年率跌幅料由０﹒８％擴大至２﹒２％，月率料由下

滑１﹒６％升上０﹒３％。



＊友邦、潤泥、匯賢產業信託業績＊



本港，明日公布業績的公司有：盛洋投資（００１７４）、川河集團（００２８１）、碧生

源（００９２６）、時富投資（０１０４９）、億勝生物科技（０１０６１）、友邦保險、華潤

水泥控股（０１３１３）、上海復旦（０１３８５）、龍資源（０１７１２）、新城悅服務

（０１７５５）、天虹紡織（０２６７８）、環康集團（０８１６９）、匯賢產業信託等

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