【新冠疫苗】疫苗事故多，衞生署：糖尿病高血壓未受控者延遲接種

《經濟通通訊社１１日專訊》本港疫苗接種計劃自開展後事故時有發生，更涉及數宗死亡個

案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅在電台節目指，衞生署將發出指引，列

出哪些人士應延遲接種新冠疫苗。據悉，政府明日（１２日）會公布詳情。

據了解，署方建議糖尿病、高血壓未受控者，以及持續有心口痛和氣促徵狀的人士，延遲至

病情受控才接種新冠疫苗。（ｈｙ）

