【新冠疫苗】４７歲男官涌接種科興後頭暈送院，事主報稱無病史

《經濟通通訊社１１日專訊》官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，今早約９

時４５分，一名４７歲男士接種科興疫苗後１０多分鐘因頭暈送院。該市民向接種中心指，自己

無病患史，以往打針都試過穩定，接種中心為他量度血壓血糖時，指數都正常。（ｈｙ）

