【國安立法】林鄭：一國兩制似愈走愈歪，完善選舉制度刻不容緩

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥接受鳳凰衛視專訪時，指「愛國者治港」是

天經地義，近年立法會亂局持續，情況惡化到令人難以接受，有部分議員利用此憲制平台來反對

中央，製造一些兩地的矛盾，這些行為是完全不能接受。必須要從完善選舉制度方面入手。

她又指，香港回歸近２４年，但近年一國兩制的實踐似乎愈走愈歪，《香港國安法》的出台

令社會逐步穩定。她希望完善選舉制度能為香港政治發展，進一步提供安全穩妥的基礎。

她又提到，去年６月有了《香港國安法》後，整體社會表面上穩定恢復，看不到有很多黑暴

或者破壞行為，但不等於完全安全，一定要從政治體制都保證香港安全。她期望完善選舉制度後

可更加聚焦經濟、民生、社會等發展。



＊不回應會否競逐連任 冀更多有能者參選＊



被問到下一屆行政長官還需要符合哪些條件，林鄭重申，國務院港澳辦主任提出參選行政長

官的四個條件，第一當然是要愛國，第二就是要有管制能力，第三就是應該能處理中央和特區的

總關係，第四要得到市民愛戴。她認為未來的行政長官除了要符合以上四個條件，必須是「一國

兩制」的捍衛者，但她不回應會否競逐連任。

她又指，如果這一次能夠完善選舉制度，希望有更加多有能力的人參選，管理未來的香港。

（ｈｙ）（ｚｚ）

