  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2021 15:15

【國安立法】林鄭：一國兩制似愈走愈歪，完善選舉制度刻不容緩

　　《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥接受鳳凰衛視專訪時，指「愛國者治港」是
天經地義，近年立法會亂局持續，情況惡化到令人難以接受，有部分議員利用此憲制平台來反對
中央，製造一些兩地的矛盾，這些行為是完全不能接受。必須要從完善選舉制度方面入手。
　　她又指，香港回歸近２４年，但近年一國兩制的實踐似乎愈走愈歪，《香港國安法》的出台
令社會逐步穩定。她希望完善選舉制度能為香港政治發展，進一步提供安全穩妥的基礎。
　　她又提到，去年６月有了《香港國安法》後，整體社會表面上穩定恢復，看不到有很多黑暴
或者破壞行為，但不等於完全安全，一定要從政治體制都保證香港安全。她期望完善選舉制度後
可更加聚焦經濟、民生、社會等發展。

＊不回應會否競逐連任　冀更多有能者參選＊

　　被問到下一屆行政長官還需要符合哪些條件，林鄭重申，國務院港澳辦主任提出參選行政長
官的四個條件，第一當然是要愛國，第二就是要有管制能力，第三就是應該能處理中央和特區的
總關係，第四要得到市民愛戴。她認為未來的行政長官除了要符合以上四個條件，必須是「一國
兩制」的捍衛者，但她不回應會否競逐連任。
　　她又指，如果這一次能夠完善選舉制度，希望有更加多有能力的人參選，管理未來的香港。
（ｈｙ）（ｚｚ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/03/2021
完善香港選舉制度決定通過　2895票贊成0反對（附決定詳情）
財經熱話11/03/2021
【快手反彈】快手由低位回升兩成　黃偉康:再升有阻力　只炒波幅
FOCUS11/03/2021
【FOCUS】社會主義降臨美國　財赤飆升暗藏殺機
專訪11/03/2021
【譚新強專訪．上】市場真正另有兩憂　「再通脹」主題勢屬短炒
數碼轉型攻略11/03/2021
遙距經營「點止視像會議咁簡單」!港商開發專屬培訓軟件提供「在地、私密」新選擇
開市Good Morning11/03/2021
《開市Good Morning》林家亨：重新看好小米暫望25元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>