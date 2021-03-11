【香港政情】何柱國考慮參選特首，稱想找機會和林鄭辯論

《經濟通通訊社１１日專訊》全國政協常委何柱國接受無線電視訪問時公開表明考慮選特首

，但稱不是為了勝選，而是要與特首林鄭月娥辯論。他指林鄭曾說過一句說話，「她認為她建設

多於破壞，我對這說話有些不同看法，所以我想看看她建設了甚麼。」被問林鄭破壞了甚麼，何

柱國回應指：「所以我們大家辯論。」



＊擴選委會職權彰顯特區行政主導＊



全國人大會議將於下午３時，在北京人民大會堂舉行閉幕會，將會表決包括有關完善香港特

別行政區選舉制度的決定草案。何柱國表示，選委會職權擴大能彰顯特區行政主導原則，指選委

提名或投票時會作個人判斷。

他接受無線訪問時指，即使日後選委會可能增加３００人至１５００人，商界力量都不會攤

薄，因為不少政協亦從商。

對於消息指立法會會增至９０席，有指選委會互選議席佔３０或４０席。何柱國認為，較多

選委進入議會可彰顯行政主導。地區直選２０席、功能界別３０席，選委會互選４０席較合適。

而日後參選特首、立法會也可能要獲選委會提名，何指會按過往言行考慮對方是否愛國者，相信

是個人判斷，不會有任何來自政府或中央的壓力。（ｈｙ）（ｚｚ）

