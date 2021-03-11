【香港政情】人大通過改選制，選委會增至１５００人立法會９０人

《經濟通通訊社１１日專訊》全國人大閉幕，大會以２８９５票贊成，０票反對，１票棄權

，高票通過關於完善香港特區選舉制度的決定。全國人大委員長栗戰書宣布通過決定。

決定共９條，設立一個具有廣泛代表性、符合香港特別行政區實際情況、體現社會整體利益

的選舉委員會，負責選舉行政長官候任人、立法會部分議員，以及提名行政長官候選人、立法會

議員候選人等。委員會由工商、金融界，專業界，基層、勞工和宗教等界，立法會議員、地區組

織代表等界，港區全國人大代表及政協委員和有關全國團體香港成員的代表界等五個界別共

１５００名委員組成。

行政長官由選舉委員會選出，由中央人民政府任命。行政長官候選人須獲得選舉委員會不少

於１８８名委員聯合提名，五個界別中每個界別參與提名的委員不少於１５名，選舉委員會以一

人一票無記名投票選出行政長官候任人，行政長官候任人須獲得選舉委員會全體委員過半數支持

。

至於立法會，每屆議員人數增至９０人，通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選

舉三種方式分別選舉產生，同時設立候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員候

選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。（ｈｙ）

