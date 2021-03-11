《小傳日記》北水終回歸，新經濟生輝；晶片業破冰，科指有得升

《小傳日記》花旗國上個月通脹數據符合預期，國會眾議院通過１﹒９萬億美金嘅新紓困方

案，十年期國債孳息率回落至近１﹒５厘水平，道指和標指造好，納指微跌跑輸。香江魚缸高開

２點報２８９０９點，其後新舊經濟股齊齊發力，恆指升幅擴大至最多５０４點報２９４１２點

，藥佬同內需消費品佬走高，舊經濟佬午後銷有回軟，Ａ股兩市高收加上美股指數期貨升幅繼續

擴大，恆指收升４７８點或近２巴仙，破十天（２９１３５點）、五十天線（２９０８４點），

主板成交２１５２﹒６６億元，多逾１３巴仙。國指報１１３４０點，升２８０點或近３巴仙。

科指報８６４０點，升４２３點或逾５巴仙。

北水結束連續三日淨流出，經滬深港通淨流入４５﹒２５億銀。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）委任內地人段小纓為獨立非執董，９月起生效，踼高

近１巴仙，報４６﹒９銀。建行（００９３９）跳高近２巴仙，報６﹒５５銀；ＡＩＡ（０１２

９９）升１巴仙，報１０１﹒４銀。

再有神州官媒開腔穩定股市，《證券時報》喺頭版出評論，話基金大跌背後不變嘅係神州經

濟快速復甦，呼籲基金投資者，喺大幅波動中保持理性同冷靜。Ａ股兩市高收，上證綜指報３４

３６點，升７９點或逾２巴仙；深證成指報１３８６６點，升３０３點或逾２巴仙，總成交８０

３９﹒６５億人仔，多逾７巴仙。



＊科指有支持快手在奔馳，望經濟復甦三桶油風騷＊



科技佬回勇，快手（０１０２４）喺多間大行加持下，今日大大力彈起１１巴仙，報３０７

﹒８銀。ＴＭＸＪ繼續反彈。雖然富時中國５０指數決定最快今個星期五剔除小米（０１８１０

），今日最多跌過近３巴仙後拗腰，收跳近１巴仙，報２１﹒８５銀。上個月神州移動遊戲市場

實際銷售收入按月增逾１２巴仙，ＱＱ（００７００）全日飆逾３巴仙，報６８０﹒５銀。美團

（０３６９０）升近９巴仙，報３４４﹒６銀；今日收市後放榜嘅京東（０９６１８）飛高近６

巴仙，報３６０﹒８銀。不過，阿里巴巴（０９９８８）軟近１巴仙，報２２７﹒６銀。

經濟合作與發展組織估計全球經濟今年將反彈近６巴仙，高過之前嘅預期增長，所以三桶油

都有得升。中海油（００８８３）要求紐約證交所覆議對美旗國存託股份嘅退市決定，今日上返

十天線（約９﹒１８８銀），揚逾３巴仙，報９﹒３銀。中石化（００３８６）漲逾１巴仙，報

４﹒３４銀；中石油（００８５７）高水近３巴仙，報３﹒０４銀；油服都有份上水，中海油服

（０２８８３）彈近１成，報８﹒７８銀。



＊成立工作組晶片唔會糟，太古照派息國泰有起色＊



神洲同花旗半導體行業協會成立咗「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」加強交流，唔

知係咪離中美破冰又近一步呢？晶片佬就最安心，華虹（０１３４７）領跑近１４巴仙，報１１

﹒０４銀，係表現最醒科指佬；上海復旦（０１３８５）績前揚逾１３巴仙，報１１﹒０４銀；

中芯（００９８１）飆１成，報２６﹒７銀。

高盛話隨神州資本市場開放速度比預期快，睇好神州券商收入將會增加兩倍，刺激神州劵商

佬跑出，中信（０６０３０）揚近２巴仙，報１５﹒６８銀；中金（０３９０８）飛起近２巴仙

，報１６﹒７６銀；中信建投（０６０６６）漲逾４巴仙，報９﹒９４銀；海通證券（０６８３

７）走高近２巴仙，報７﹒１７銀。

太古系今日出成績表，成個集團全年盈轉虧蝕１０９﹒９９億銀，不過太古Ａ（０００１９

）照派息１銀，帶動股價今日彈起逾１巴仙，報５５﹒２銀。而太古Ｂ（０００８７）都微升唔

夠１巴仙，報８﹒９８銀。份業績咁差其中一個原因就係國泰（００２９３），疫情下成日飛唔

到，見到國泰份成績表上年蝕２１６﹒４８億銀。但大和、富瑞同埋交銀都睇好佢，所以今日都

升高近５巴仙，報７﹒３９銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

