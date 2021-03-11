【兩會焦點】林鄭：人大決定可堵塞選舉制漏洞，不認同是民主倒退

《經濟通通訊社１１日專訊》全國兩會閉幕，全國人民代表大會今天下午通過完善香港特區

選舉制度的決定，港府發聲明表示支持。行政長官林鄭月娥在香港舉行的記者會上表示，堅定支

持、由衷感謝人大決定，今次中央主動從國家層面完善香港的選舉制度，是充份考慮了香港特區

的實際情況，將全力推動修改本地相關法律，組織和規管相關的選舉活動，落實符合香港實際情

況的新選舉制度。

她強調，政治體制是中央事權，而選舉制度是其重要的組成部分。《決定》是根據《中華人

民共和國憲法》第三十一條和第六十二條第二項、第十四項、第十六項的規定，以及《中華人民

共和國香港特別行政區基本法》和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的有關規

定，完全合憲、合法。

她又指，特區政府會繼續竭力向社會解釋完善選舉制度的必要性和迫切性，以及《決定》的

堅實憲法基礎。待全國人大常委會通過修改附件一和附件二後，政府會盡快完成修訂本地法律的

工作，並根據香港的實際情況，包括疫情發展，有效安排相關的選舉。



＊解說工作要講清楚過去數年亂象＊



被問到往後的特區政府的解說工作，林鄭指，要讓市民明白中央出手是合法合憲，亦符合香

港的情況。她表示，近年看到有「別有用心的政客」利用選舉改度的缺憾進入政府，他們不是協

助政府，而是「搞破壞」甚至協助外國勢力干預，她稱要將這些情況向香港市民清楚解說。

她又指，政府要著手修訂選舉相關的本地法律，進行三場選舉工作量很大，會迎難而上。



＊修改制度非民主倒退而是堵塞漏洞＊



對於律政司司長鄭若驊、行政會議召集人陳智思都表示，這次修改選舉制度是倒退，林鄭指

不同意是倒退，而是填補選舉制度的缺憾。（ｈｙ）（ｚｚ）

