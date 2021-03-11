【兩會焦點】林鄭：料社福界將調往選委會第二界別，即專業界別

《經濟通通訊社１１日專訊》全國兩會閉幕，人大全體會議通過完善香港特區選舉制度的決
定。有意見《決定》介紹五個界別時沒有提及社會福利界，特首林鄭月娥在記者會上表示，人大
常委會可能將過往在第三界別的社福界放入第二界別，即專業界別。
至於資格審查委員會是否架空選舉主任，林鄭表示，過去有意見認為選舉主任不應判定誰人
可以參選，今次成立委員會，正好釐清選舉主任的職權。（ｈｙ）（ｚｚ）
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