《真知灼見－溫灼培》債息升不了美元轉弱

《真知灼見》美國以消費物價指數衡量的年通脹率並不低，於２月份高企１﹒７％，遠高於

１月的１﹒４％。主要是油價上升帶動。幸好，當扣除食品及能源後的所謂核心年通脹率則回落

至１﹒３％，較１月的１﹒４％略有所下降。通脹暫時受控，使市場對美債的興趣重回。於今晨

（１１日）美國１０年國債的拍賣會上，美債得到良好支持。拍出的息率為１﹒５２３％，雖略

高於市場預期，反映在市場擔心通脹前景下，他們要求略高一點的息率回報，但整體上息率仍未

算太高，不像先前美１０年債息被抽上１﹒６％以上情況。在拍賣會中有一點值得留意是，海外

買家的佔比明顯減少，只有５６﹒８％，這相較２月及１月的海外買家佔比分別為６０﹒６％及

６２﹒２％，其跌幅確實顯著。這可能反映海外投資者對持有美元資產存戒心。這點要密切留意

，如情況繼續惡化可對美元前景相當不利。



通脹維持低水平意味聯儲局不用急於收緊貨幣政策，而拍債得到支持亦降低市場對美長債息

有機會大幅攀升憂慮。這一切可謂相當利好股市投資氣氛。昨晚美股道指以破歷史高位收市，升

４６４點或１﹒４６％，而避險的美元亦因而回落，美匯跌穿９２指數點水平。金價則略重上

１７２６美元位置。



再回觀昨晚（１０日）加央行議息會。如預期加央行維持所有貨幣政策不變，息率保持於

０﹒２５％水平。在其聲明中，加央行雖給予加拿大經濟前景的肯定，但就沒有暗示何時會收緊

貨幣政策。這點相信是令市場有點失望，加元維持橫行。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

