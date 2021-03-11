【理財專題】虛擬銀行活期頻減息！邊間仲有兩厘以上？

《環富通基金頻道記者羅駿豪１０日報道》隨著經濟轉差，企業難再持續以高成本搶市佔率

，開業接近一年的虛擬銀行，陸續開始調整推廣優惠。其中，最早開業的虛擬銀行眾安銀行（Ｚ

ＡＢａｎｋ），本星期起（３月８日起），將１厘活期存款息率的適用上限由早前的５０萬元，

減至２０萬元。事實上，其他虛擬銀行不久前亦有相近的舉動，現在就集合一次過，列出各大虛

銀最新的活期存款優惠。



＊存戶噩夢，虛銀活期息收少六七成＊



近日多家虛擬銀行削減存款息率，眾安銀行發言人回應傳媒查詢時表示，考慮到用戶習慣、

市況、銀行資源調配等綜合因素，決定保留２０萬或以下的年利率為１厘，並調整２０萬以上至

５０萬的年利率水平。

２０萬元以上至５０萬元的存款利率由原本的１厘調整至０﹒０１厘，以存入了５０萬元計

，減優惠後，活期利息由原來的每月大約４１６﹒６７元，跌至１６９﹒１７元，減少了

５９％！



＊Ｍｏｘ今季內連減兩次息＊



事實上，由於活期不似定期存款，沒有合約約束，各大銀行包括虛銀的利率的可以按市場水

平變動而不時調整。

渣打香港有份合資組成的虛銀Ｍｏｘ，去年１２月曾降存款息上限，當時將１厘的高息活期

存款上限，由開業時的１００萬元，降至首６０萬元，６０萬元以上的存款年利率為０％，當次

調整今年１月４日生效。事隔僅２個月，該行再度調整存款息，Ｍｏｘ早前向客戶發通知，指不

時檢視市場環境，經謹慎考慮後決定調整存款利率。３月１日起，每名客戶總計５０萬港元或以

下存款，活期息０﹒６５厘，５０萬元以上的存款年利率為０％。

按最新息率與最初比較，如果客戶擁１００萬元於戶口，客戶存款每年可賺的利息由１萬元

，變成今時的只有３２５０元，少袋６７５０元或６７﹒５％；亦較３月前的上一階段時可賺的

６０００元，少了２７５０元或４５﹒８％。



＊平安壹帳通：拆息下跌，在商言商＊



其他虛銀方面，開業時提供與Ｍｏｘ同級活期息率（首１００萬元１厘，還未計當中８﹒８

萬元可獲額外年利率７﹒８厘）的平安壹帳通銀行，近日亦將存款利率降至首６０萬元０﹒６厘

，隨後０﹒０１厘。

該行行政總裁馮鈺龍接受媒體訪問時表示，本港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）過去一年大幅

下跌，形容銀行調整利息是「在商言商」，不過認為虛擬銀行的存息與傳統銀行仍有很大距離。



＊邊間仲有兩厘以上？＊



間間都話減，究竟仲有無虛銀有兩厘或以上呢？答案是有的！不過只限細數目，大額存戶要

留心格價。

螞蟻銀行３月起，首２萬元活期息為２厘，２萬元至２０萬元為０﹒５厘，２０萬元或以上

則為０﹒００１厘。以１００萬元計，螞蟻銀行收息每年１３０８元，反而比Ｍｏｘ和眾安分別

的３２５０和２０８０元更少！

而天星銀行亦有相近政策，但利率分層和息率都較吸引，首２萬元活期息為３﹒６厘，２萬

元至１００萬元為０﹒５厘，１００萬元或以上則為０﹒１厘。以１００萬元計，每年可收５６

２０元，或每月可收約４６８元。不過要留意，該行而改變條款，３月起新開戶（１２個月內未

曾持有該行戶口）可享的以上利率是只限首９５天，而早前開戶客戶適用的指明日期亦定為今年

６月，而筆者於該行網頁仍未能找到優惠期過後的息率資訊。

正如上文講過，利率可以按市場水平變動，揀了高息銀行開戶的你，仍要時常密切留意各大

銀行最新息率，方可盡享先機！



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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