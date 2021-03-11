《投資領域－譚家駿》疫情改變消費行為，日本數碼轉型加速

《投資領域》日本自稱每年的資訊科技開支冠絕全球，但其數碼應用步伐其實不算迅速。當

地企業仍然不願意放棄傳統，並繼續利用人手處理工作及採取？下辦公模式。

不過，從２０１１年日本東北大地震中，我們明白到重大外圍事件可能導致消費者行為改變

，甚至違反日本保守的社會傳統，而且災難持續愈久，新行為模式便愈融入社會結構。

據麥肯錫、波士頓諮詢公司及ＩＢＭ等顧問機構的研究顯示，新冠肺炎加快了數碼顛覆進程

，現在日本企業開始支持數碼化發展，根據情報處理推進的資料，４０％的日本企業已經訂立了

數碼轉型計劃，有利互聯網服務及軟件即服務（ＳａａＳ）企業。



＊印章文化的時代轉變＊



舉例來說，在數碼化浪潮下，日本的部分資訊科技中小企不再使用印章，足以反映時代的轉

變。

所謂印章，是指企業處理正式文件時代替簽名的實質印鑑。日本因疫情進入緊急狀態，企業

僱員本來需要返回辦公室「簽署」文件，但菅義偉領導的新政府很快便廢除了使用印章的規定，

並決意改善數碼行政程序。

一家日本最大的雲端合約軟件供應商，為日本消費者提供向註冊律師尋求法律意見的唯一網

上平台。去年各行各業推行在家工作，該公司的電子簽名服務市佔率達到８０％以上，銷售按年

增長２﹒６倍。

新冠肺炎為日本企業擺脫根深蒂固的印章文化提供了迄今最大的推動力，由於目前目前採用

電子簽名的日本企業不多，佔比只達單位數，但愈來愈多的企業在經營過程中使用電子簽名，加

上日本政府計劃加快數碼轉型，該公司料未來數年的增長率將會大幅提高。

另一家為中小企提供雲端服務的公司，亦在新冠肺炎肆虐之際顯著受惠，其核心開支管理軟

件錄得超過４０％的強勁按年增長。



＊雲端服務優勢明顯＊



雲端服務的優點之一是不受時間地點限制，於疫情爆發期間，公眾須要留在家中及保持社交

距離，雲端服務的優勢變得更為明顯。

公司的軟件組合能協助主要目標市場的中小企及其僱員節省大量人力及時間成本。由於日本

企業缺乏資訊科技知識，該項產品的滲透率極低，我們認為其增長前景不俗。

過去２０至３０年，部分投資者單憑宏觀分析便投資於日本市場，結果鎩羽而歸。

例如是在日圓之上，不少人投資者認為日本公營部門債務上升，以為日圓將會貶值，或者該

國早晚會陷入破產。惟事實證明，在經濟及地緣政治動盪期間，甚至於全球爆發疫情時，日圓依

然是最可靠的避險資產。於蒙受巨額虧損後，投資者開始明白到押注日圓貶值是「自殺式投資」

。

我們的投資方針採取由下而上的選股策略，並旨在發掘能夠掌控自身發展的企業，因此我們

不會預測宏觀事件。基於日本市場不斷打破慣例，我們只會挑選在當地經濟面臨挑戰時繼續蓬勃

增長的企業。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

