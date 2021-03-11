《投資新視野－鄧嘉南》通脹壓力升溫

《投資新視野》美國商品研究局指數（ＣＲＢ Ｉｎｄｅｘ）從去年４、５月由略高於
１００的水平急升至約２００（撰文之時）時，不少市場人士都猜測通脹會否重臨。的確，現時
的市場環境對通脹來說較過去更為利好，疫情及相關封鎖措施刺激本地消費及生產，尤其為商品
價格帶來支持。
綜觀環球經濟，在政府的扶助措施下，市民得以維持收入。加上不少人減少外出，消費意欲
不大，特別是服務方面，帶動儲蓄增加。各國央行採取寬鬆政策，市場資金充裕令資產價格上升
；同時央行致力推高通脹預測及努力在未來達致目標，最終可能推出更多財政開支措施。
受惠於寬鬆貨幣政策、高度刺激財政措施，加上經濟隨疫情威脅減退而重啟、消費力累積及
需求明顯回升，預期通脹至少會暫時在短期內回升。同時，隨著社會推動建設綠色經濟的革新措
施，全球的環保趨勢亦有助支持供求動力，金屬和資源等需求可望增加。現時不少業務都會為地
球帶來污染及碳排放，若要建設一個更環保的環境，必須謹慎審視中期可行的項目。
另外，美國政府計劃上調工資及改善弱勢社群的生活水平，預計當地推行的政策有可能帶來
通脹。正如早前提及，全球央行將以充裕的財政開支配合相關政策。雖然市場環境已處於通脹放
緩一段時間，但目前通脹上升及持續的機會較過往為高。
不過，政府亦有理由控制通脹。隨著年輕人口增加，可望略為逆轉美國的人口結構及老化情
況。由於大部分積壓的債務已經轉移至政府身上，消費者及企業的資產負債表情況已有所改善。
隨著美國等地的房市暢旺，如果年輕人有意及在條件支持下，他們或會願意及有能力去考慮承擔
按揭貸款。
過去十年通脹連續多次出乎意料地下跌，特別是美國。通脹一直傾向趨跌，未來聯儲局亦因
此可能逐步收緊政策。若通脹和相關預測開始上升，市場須留意聯儲局將何時縮減買債規模以及
最終作出加息的決定。而在歐洲市場，通脹的預測甚至更低。雖然通脹不會消失，但當通脹數據
出乎意料地向好，債券市場仍有機會消化高收益因素。收益率在過去一段時期偏低，但將會開始
趨升。即使是在６０和７０年代，通脹亦需要數年時間才會升至最終的高水平。
短期來說，寬鬆政策和利好的經濟環境應能支持增長資產（特別是股票）和商品價格。如果
市場開始逐漸察覺政策將收緊，大市的整體投資氣氛或會受到拖累。總括而言，市場環境將越趨
微妙，收益率由趨跌轉為趨升時，將會為市場帶來轉變，投資者需時刻細心思考如何部署投資組
合。《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》
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