港股收漲４７８點企十天線，科指彈５％，快手飆近一成一

《經濟通通訊社１１日專訊》美國通脹數據符預期，眾議院順利通過１﹒９萬億美元新紓困

方案，加上１０年期債息回落，隔晚道指創新高，納指回吐０﹒０４％。港股連升第三日。恆指

高開２點，甫開曾倒跌１４點，見２８８９３點全日低，之後發力，重上兩萬九、５０天線（約

２９０８４點）和１０天線（約２９１３５點），曾升５０４點，見２９４１２點見一周新高。

午後港股升幅一度收窄，至１８２點，不過美股期貨造好，中國外交部指，中美將於本月１８至

１９日舉行高層對話，憧憬兩國關係改善，大市重拾升勢，於１０天線水平見支持，復升逾

４００點，收報２９３８５，升４７８點或升１﹒６５％，主板成交增加一成三至

２１５２﹒６６億元。國企指數報１１３４０，升２８０點或升２﹒５４％。恆生科技指數報

８６４０，升４２３點或升５﹒１６％。

即月期指新報２９２７０，升４６６點，低水１１６點。即月國指期貨報１１３０７，升

２６７點，低水３３點。即月科指期貨新報８６１０，升３６９點，低水７點。

內地股市造好，上證綜合指數收報３４３６，升７９點或升２﹒３６％；深證成份指數報

１３８６６，升３０３點或升２﹒２３％。市場交投活躍，兩市成交合計增至８０４０億元人民

幣。

藍籌股方面，匯控（００００５）除息，收升０﹒６９％，報４６﹒９元；港交所

（００３８８）升３﹒６９％，報４６１﹒２元；友邦（０１２９９）升１％，報１０１﹒４元

；中移動（００９４１）跌０﹒６５％，報５３﹒３５元，；建行（００９３９）升１﹒８７％

，報６﹒５５元。



＊快手連升三日，飆近一成一＊



科技股續彈，騰訊（００７００）升３﹒３４％，報６８０﹒５元；美團（０３６９０）彈

力強勁，升８﹒７１％，報３４４﹒６元。報道指美團去年底將閃購事業部拆分為閃購、醫藥和

團好貨三個獨立業務部門。今日公布業績的京東（０９６１８）升５﹒６８％，報３６０﹒８元

；ＭＳＣＩ延至明日公布會否將小米（０１８１０）剔出旗下指數，小米反復升０﹒２３％，報

２１﹒８５元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒３５％，報２２７﹒６元。連升三日的快手

（０１０２４）獲大摩首次叫買，升１０﹒６４％，報３０７﹒８元。

中、美兩國半導體行業協會成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，半導體走高，

中芯（００９８１）抽升１０﹒１％，報２６﹒７元；華虹（０１３４７）炒高１３﹒９７％，

報４６﹒５元，為升幅最大科指成分股；上海復旦（０１３８５）升１３﹒３５％，報

１１﹒０４元。

生物科技股有追捧，石藥集團（０１０９３）獲呼吸系統疾病新藥之獨家授權，飆

１０﹒９１％，報９﹒６６元，為表現最好藍籌；信達生物（０１８０１）獲中金首次叫買，彈

７﹒６７％，報７８﹒６元；藥明生物（０２２６９）升７﹒３４％，報９４﹒３５元；康方生

物（０９９２６）９﹒９８％，報４５﹒２元％。



＊佐丹奴去年盈轉虧仍收漲，光伏股彈信義光能飆近８％＊



今日有不少股份派成績表，佐丹奴（００７０９）去年盈轉虧蝕１﹒１２億元，仍派末期息

６﹒９港仙，按年大增５７％；收市升５﹒８８％，報１﹒６２元。太古（０００１９）盈轉虧

蝕１１０億元，但續派息，升１﹒０１％，報５５﹒２元；太古地產（０１９７２）去年基本盈

利跌４７％，收市無升跌，報２４﹒８元。

工信部發布光伏製造業規範條件，當中包括引導光伏企業減少單純擴大產能，同時加強技術

創新降低生產成本等，光伏股今日反彈，信義光能（００９６８）飆７﹒５６％，報１４﹒５２

元；信義能源（０３８６８）升６﹒７％，報４﹒１４元；福萊特玻璃（０６８６５）升

６﹒３７％，報２４﹒２元；新特能源（０１７９９）彈１３﹒９２％，報１８元；保利協鑫

（０３８００）升６﹒１４％，報２﹒４２元。（ｃａ）

