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即市新聞

11/03/2021 16:48

【Ａ股維穩】兩會期間Ａ股表現遜，海通證券：後市或有二次探底

　　《經濟通通訊社１１日專訊》全國人大今日閉幕，Ａ股高開後復仇式上揚，滬指全日收市漲
２﹒３６％，創去年１０月１２日以來最大單日漲幅，終結五連跌。但總結兩會期間４日　１１
日，滬綜指累計下跌３﹒９２％；而滬深３００指數期間亦挫２﹒９％，為２００９年兩會以來
最差表現。
　　海通證券發文稱，技術上來看，今天滬指以一根「光頭光腳」長陽線收復了半年線和５天線
，創業板指相對較弱，也收復了５天線，市場恐慌情緒得到緩解，今天指數這根長陽線解除了指
數短期再度破位下行的風險，開始逐步進入震盪築底的狀態，而周一（８日）下探的低點
３３２８點可先看做左側探明的底部。
　　該行指，指數經過節後的連續大跌趨勢破位後，已經元氣大傷，市場情緒修復，築底都需要
一個過程，後市或還有二次探底，因此目前先當做左側底部的超跌反彈來看，雖然左側曙光已現
，但進攻集結號尚需時日，穩健型投資者還是建議等右側的底部訊號。（ａｃ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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